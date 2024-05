Gorosabel deja el Alavés y pone rumbo al Athletic

Andoni Gorosabel no seguirá en el Deportivo Alavés. Ha sido el propio lateral derecho guipuzcoano el que ha anunciado su marcha este viernes en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales. «Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido un orgullo defender esta camiseta», ha expresado.

Albiazules, Andoni Gorosabel quiere comunicaros algo antes del partido de mañana



"𝑬𝒔 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐𝒔. 𝑯𝒂 𝒔𝒊𝒅𝒐 𝒖𝒏 𝒐𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂"#MilaEskerGoros | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/Qq5pz24GR9 — Deportivo Alavés (@Alaves) May 17, 2024

Su continuidad su antojaba improbable desde hace semanas. Su destino será el Athletic, si bien el club rojiblanco no ha anunciado aún su incorporación. Gorosabel llegó el pasado verano a Vitoria procedente de la Real Sociedad y abandonará la entidad albiazul tras terminar el único año de contrato que firmó. Lo hará tras una temporada notable y como uno de los jugadores más regulares del equipo. Aunque no pudo participar de la pretemporada se hizo desde el primer momento con el lateral derecho. Desde ahí ha demostrado ser un defensor solvente y, sobre todo, una valiosísima pieza en la construcción del juego ofensivo del equipo.

El jugador ha aprovechado la previa de la fiesta del partido contra el Getafe para despedirse de la afición albiazul. A ella le ha dedicado unas sentidas palabras. «Ha sido una experiencia y un año increíble. Ha sido un orgullo pertenecer a este club y defender esta camiseta. Creo que lo he dado todo siempre que he salido al campo y con eso me quedo. Ha sido una temporada increíble en todos los aspectos. Creo que es una temporada muy notable de todo el equipo. Muy contentos con el resultado final, es para estar orgullosos. No es nada fácil, tiene mucho mérito», ha explicado.

El defensa guipuzcoano ha disputado 35 partidos esta temporada con el Alavés. Solo se ha perdido dos encuentros de Liga, señal de su indudable peso en los planes del equipo. Además, marcó contra el Rayo su primer y hasta ahora único gol en la máxima categoría. Un hecho memorable, asegura. «No lo voy a olvidar. Al final me llevo todo de esta temporada. El aprendizaje como jugador y como persona. Me llevo muchas cosas muy buenas», ha asegurado.

Relevo para De Marcos

El Athletic llevaba tiempo buscando relevo relevo a Óscar de Marcos, que ha cumplido 35 años y como sucede cada año no tiene claro si seguirá. Si el de Laguardia sefuera, Lekue se quedaría como único defensa por la derecha. Hugo Rincón, del filial, ha sido señalado como el lateral derecho del futuro. Gorosabel aparece aquí como un futbolista ideal para hacer de puente entre De Marcos y Rincón. La reflexión en el club es que era una buena oportunidad ficharle para tenerlo en una plantilla que con muchísimas probabilidades jugará cuatro competiciones el próximo curso.

Gorosabel aporta experiencia. Debutó en Primera hace siete años y acumula 174 partidos (146 en la Real Sociedad y 28 con el Alavés). El domingo marcó ante el Rayo su primera diana en la elite.

Los técnicos de Lezama le siguen desde hace tiempo. Hay un detalle en la operación que no es baladí. Gorosabel está representado por Félix Tainta y Juan Oyaga. Son los agentes de los Williams, Sancet, Yeray y Adu Ares. Ellos han participado también en el fichaje desde Osasuna de Adama Boiro. Están acostumbrados a cerrar operaciones de futbolistas que refuerzan al Athletic.

Las fuentes consultadas por EL CORREO mantienen que el jugador advirtió a los blanquiazules que no iba a renovar el contrato de un año y que por tanto este próximo verano quedaría libre. Mandarlo al Alavés sirvió a la Real para sacar a un jugador que no iba a contar ante el fichaje de Traoré y ahorrarse de paso su ficha. El Alavés intentó firmarle por varios años, pero Gorosabel se negó en redondo a extender su contrato más allá de este verano. Eso hizo pensar a los vitorianos que ya en aquel momento su idea era acabar en el Athletic. Y así será. El lateral será nuevo futbolista rojiblanco.