Goti, el atacante zurdo criado en Lezama

Mikel Goti saldrá de Lezama después de 11 años de formación en la factoría rojiblanca porque entiende que ha llegado el momento de desplegar las alas y volar, convencido de que tiene pocas oportunidades de tirar abajo la puerta del primer equipo y hacerse con un hueco en el vestuario de San Mamés. El atacante del Bilbao Athletic, de 20 años, tiene ofertas de varios clubes de Segunda pero es la Real Sociedad la que tiene previsto incorporarle a sus filas la próxima temporada. De hecho, según ha podido confirmar EL CORREO, el vizcaíno está a punto de recalar en la entidad guipuzcoana. El planteamiento inicial es ficharle para el Sanse, el filial. Luego habrá que ver si Imanol Alguacil decide llevarle a la pretemporada y si convence al entrenador de Orio para dar el paso a la élite. Lo que está claro es que el zurdo de Gorliz no continuará en el Athletic, donde llegó con 10 años y tras una década en Lezama tomará otro camino.

Pese a su buen desempeño en el filial rojiblanco, Goti no ha contado para el primer equipo. Ernesto Valverde le ha subido un día a entrenar este curso y ahí se quedó su experiencia con los 'mayores'. El año pasado, con Marcelino, el de Gorliz trabajó varias veces con la plantilla, sobre todo en la recta final de la temporada. El jugador acaba contrato y el Athletic quería que siguiera, pero no ha habido acuerdo. Uno de los principales motivos por los que separarán sus caminos es porque el atacante no veía recorrido deportivo en la entidad y tampoco quería jugar en Segunda RFEF, categoría a la que ha descendido el Bilbao Athletic.

Goti es uno de los mejores jugadores del filial rojiblanco, además de ser su máximo goleador en una pésima temporada que está a punto de terminar con cinco tantos y cuatro asistencias. El siguiente en la lista es Adu Ares, que ya ha participado y debutado con el primer equipo, con cuatro dianas. El de Gorliz es el quinto futbolista con más minutos de la plantilla (2.111), un atacante con calidad que puede actuar como extremo y también por dentro. Vino a Lezama en 2012, y empezó en el Alevín D. Fue pasando por todos los equipos de las categorías inferiores hasta llegar al Bilbao Athletic, donde está cumpliendo su segunda campaña -jugó un partido en la 2020-2021 estando en el Basconia-. Ha completado 57 encuentros con el filial, que ahora abandonará para probar suerte lejos de Lezama.