El gran dilema de Valverde: Herrera o Dani García por Galarreta

La feliz noche de Mendizorroza acabó con un disgusto, la lesión de Ruiz de Galarreta, de quien Ernesto Valverde dice que advierte que es «complicado» que juegue los dos partidos del Athletic de esta semana, Getafe en San Mamés (miércoles, 19.00) y Real Sociedad en San Sebastián (sábado, 21.00).

Valverde no ha tenido ninguna duda hasta ahora: Vesga y Galarreta ha sido su indiscutible pareja de medioscentros titulares. Además, apenas ceden minutos a sus compañeros. El eibarrés es el cuarto en presencia en el campo (517 sobre un total de 540) y del vitoriano, el quinto (502). Su excelente rendimiento ha provocado que no se eche en falta a nadie en esa zona.

La baja de Galarreta coloca a Valverde ante un dilema: ¿Quién le sustituirá ante el Getafe y la Real? Tiene dos opciones, Dani García o Ander Herrera.

La solución natural sería el exjugador del PSG. Fue un fichaje que llegó con muy buenas perspectivas porque además era una petición expresa del entrenador. Buscaba clarividencia en la zona de creación en el centro del campo. Pero aterrizó desde Francia con una mochila de «problemas musculares reiterativos», según definición de él mismo. La pasada campaña sufrió seis percances y fue baja por ese motivo en 15 partidos.

Este curso no ha sufrido ningún contratiempo físico, pero apenas juega. Sólo ha disputado 69 minutos, lo que le coloca en el puesto 17 en la lista de participación del equipo. Dani García aparece cuatro puestos más atrás con 26.

Valverde elogia a Herrera, pero le pone poco. «Le veo muy bien. No es como el año anterior que estuvo fuera mucho tiempo. Es un jugador muy importante para nosotros en el vestuario, banquillo, habla mucho en el campo… Es fundamental», dijo hace una semana.

Herrera y Dani García son dos de los damnificados por la excelente racha con la que ha arrancado el Athletic la campaña. Otros jugadores con minutos muy por debajo de lo habitual son Yeray (41) y Raúl García (13).

Dani García es otro perfil de apuesta. Si juega, Valverde no sólo hará un cambio de futbolista, sino también de roles. El de Zumarraga asumiría las labores de contención en el centro del campo y Vesga pasaría a tener mayor responsabilidad en la creación.

Si el cambio es 'jugador por jugador' Herrera será el sustituto. Pero si se analizan las decisiones de Valverde en el centro del campo este curso, crecen las opciones de Dani García. El exjugador del PSG no ha entrado nunca por Galarreta al campo. En sus tres apariciones ha sustituido a Vesga (Real Madrid), Guruzeta (Osasuna) y Sancet (Cádiz). Eso sí, cuando este último fue baja ante el Betis por su expulsión en Pamplona, el técnico apostó por Muniain y no por él.

Herrera pierde protagonismo

A cambio, el entrenador si ve a Dani García como recambio de Ruiz de Galarreta. En dos de las tres ocasiones en las que ha entrado al terreno ha sido para sustituir al eibarrés. Así sucedió ante el Betis y Alavés, pero no ante el Mallorca, cuando Vesga le dio paso.

Además, hay otro dato que no juega en favor de Herrera. El ex del PSG ha perdido protagonismo desde la recuperación de Dani García. El de Zumarraga se perdió los dos primeros duelos de Liga por una lesión de tobillo. Herrera jugó en ellos 50. Desde que su compañero está a disposición de su entrenador sólo ha tenido otros once.

Los dos jugadores necesitan reivindicarse. Ambos acaban contrato el próximo 30 de junio. Buscan protagonismo para que el club se plantee su continuidad.