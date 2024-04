La gran noche bilbaína: calles atestadas en una fiesta 40 años esperada

40 años son muchos años. Durante cuatro décadas, los aficionados rojiblancos habían aguardado el momento de volver a alzar un título de los grandes. Tanto tiempo de espera hizo que la ilusión se desbordara cuando Berenguer marcó el penalti decisivo. Eran las 00.48 horas de la madrugada de este domingo. La fiesta estalló en toda Bizkaia y, en especial, en Bilbao. Ha sido una noche histórica. Por la cantidad de ciudadanos que han abarrotado las calles. Por la trascendencia del triunfo. Por romper una sequía que se prolongaba demasiado. Y por imágenes que pasarán a la posteridad, como la de una plaza Moyua y su fuente atestadas de gente, una explanada de San Mamés que ardía con las bengalas y los cánticos de los hinchas o una gabarra que fue visitada por decenas de athleticzales deseosos de ver la embarcación que surcará la ría el próximo jueves, como en 1984.

Se han acabado la cerveza y el kalimotxo en muchos bares. Otros establecimientos han tenido cerrar algunos minutos para reponer sus cámaras frigoríficas. La presencia de personas celebrando el éxito de Sevilla se ha prolongado hasta más allá del amanecer. Los coches han circulado tocando el cláxon y luciendo banderas rojiblancas, a través de las ventanillas bajadas. Un delirio que ha dejado toneladas de basura, bolsas de plástico y botellas de vidrio por un suelo que se ha vuelto pegajoso por momentos.

Los servicios de limpieza han iniciado su jornada tan pronto como las calles se han vuelto practicables para llevar a cabo su labor. Las ambulancias han circulado durante toda la noche, sobre todo para atender a hinchas que han sufrido contusiones o esguinces por caídas o pequeñas avalanchas. También se ha registrado algún bajón de tensión e intoxicaciones etílicas. En Sabino Arana hubo durante el partido un atropello a un peatón por parte de una motocicleta, pero con heridas leves que no requirieron la presencia de personal sanitario.

La gran fiesta que pudo no serlo, comenzó a cocerse con el gol de Sancet. Los aficionados respiraron aliviados. Saltaron de euforia y se sacudieron la sombra de duda que había sembrado el tanto del Mallorca. El remate a las redes de los bermellones en el minuto 21 había enmudecido la calle Pozas. También el estadio de San Mamés e Indautxu, epicentros de la fiebre rojiblanca. Igualmente se hizo el silencio en municipios como Getxo o Barakaldo, donde se habían colocado pantallas gigantes para seguir el encuentro.

Tras el gol de Oihan, el ambiente se fue caldeando y los hinchas rojiblancos se mostraron optimistas. Creían en la victoria. Todos. Incluso los turistas que estaban de paso por Bilbao deseaban un triunfo de los de Valverde. «Llegué a la ciudad el viernes por la mañana y no sabía nada de esta final, pero es fantástico», decía Connor Wyse, un irlandés de Limerick.

La ciudad parecía dormida en algunos barrios. Apenas había coches circulando por las calles. Todo el mundo estaba en casa o en los bares, pegados a la televisión. Los establecimientos que no tienen tele (son varios en la Plaza Nueva) se hallaban vacíos. También se echó en falta a las decenas de miles de athleticzales que habían ido a empujar al equipo a Sevilla. Fue constante la comunicación entre amigos y familiares que vivieron la final separados físicamente por más de 800 kilómetros de distancia, pero unidos en el sentimiento.

El metro, colapsado en algunos momentos

Con el último penalti, la euforia se desató. Los gritos de júbilo retumbaron por toda Bizkaia. La gente se echó a la calle, con banderas, bufandas y camisetas. No había un solo rincón que no fuera rojiblanco. El metro, que ha funcionado toda la noche con una frecuencia también inédita (5 minutos en el tronco común), no dio abasto durante algunos momentos. Y no fue por los aficionados que regresaban a casa, sino por los que se movían desde diferentes puntos del Gran Bilbao hacia el centro de la capital para festejar la Copa. Los trenes llegaban cargados a San Mamés, Moyua, Indautxu y Abando. Tanto es así que ha habido momentos en los que el personal de seguridad se ha visto obligado a cerrar los accesos y las salidas de Indautxu y Moyua.

La seguridad también se ha tenido que emplear a fondo en el Museo Marítimo. Varios hinchas han intentado acceder a lo largo de la noche al dique seco para fotografiarse montados en la gabarra, pero han sido contenidos. «Aitite, aquí está la gabarra. Hemos ganado. Va por ti». Era el vídeo que grababa Ander Gómez, desde la barandilla misma del Itsas Museum. «Le habría encantado estar hoy en La Cartuja o, al menos, en San Mamés». Como este joven de Portugalete, muchos aficionados del Athletic se han acordado de sus seres queridos que ya no están y que vivieron aquel momento especial de 1984 y que ahora se repetirá.

Los cánticos han sido constantes. Desde el clásico himno al 'lalalarala lalala, Athletic club' pasando por el 'Athletic, Athletic, geuria!!!'. Personas que no se conocían de nada se han abrazado o se han saludado efusivamente. En la calle había sobre todo jóvenes, pero también personas mayores y familias enteras con niños. «He querido traer a mi hijo Arkaitz porque esto es histórico y no sabremos cuándo se volverá a repetir; esperemos que más a menudo, que no pasen otros 40 años», contaba Alberto Martínez, un padre que caminaba a las dos de la mañana, por la Gran Vía, con un niño de 8 años, bandera en ristre.

Poco a poco, los grupos de aficionados han ido perdiendo unidades. El sueño apretaba y la cama esperaba, conscientes de que hay que guardar fuerzas porque el jueves espera otra gran fiesta, esta vez, en la ría.