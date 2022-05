Los números sirven para medir el grado de eficacia de un equipo en las distintas facetas del juego pero, en muchas ocasiones no ofrecen todas las respuestas a las preguntas que plantean los aficionados y, por qué no, los propios profesionales que en más de una ocasión no se explican lo que sucede realmente aunque traten de disimularlo de cara a

Este contenido es exclusivo para suscriptores Ahora puedes acceder a todo el contenido por solo 3€ el primer mes Me interesaOTRAS PROMOCIONES ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión