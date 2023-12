El Granada descarta que se vaya a jugar este lunes y los colegiados regresan a Madrid

El Granada-Athletic solo se jugó un cuarto de hora cuando la fatalidad se cruzó en el destino de lo que era una bonita tarde de fútbol. Un aficionado se encontró indispuesto y entró en parada cardiorrespiratoria. La rápida intervención de Unai Simón, alertado por los gritos desde la grada, hizo que Ortiz Arias parase el encuentro en el nuevo Los Cármenes. Una hora después se confirmó el fallecimiento del espectador, socio del conjunto nazarí, por lo que el duelo se suspendió de manera definitiva.

La pregunta que los hinchas se hacen es ¿cuándo se podrá recuperar el partido, al que todavía le restaban 75 minutos? LaLiga ha publicado en X, antes Twitter, que la «fecha y la hora se conocerán próximamente», por lo que la incertidumbre reina en el ambiente. El Granada descarta que se dispute este lunes. Además, el grupo arbitral ha salido del campo a eso de las siete de la tarde en dirección a Madrid, ya que pertenecen a este colegio.

Los clubes están negociando la fecha del compromiso. Ambos se tienen que poner de acuerdo. Se espera una intervención del presidente Jon Uriarte en breves momentos, cuando finalice de hablar el director deportivo del Granada.

Calendario lleno

Si el partido no se jugase este lunes, tocaría mirar al calendario. La opción de que se dispute entre semana es complicada puesto que el equipo andaluz tiene que afrontar un viaje a Vigo, donde se mide al Celta el sábado a las 14 horas. El Athletic recibe el mismo día al Atlético en su celebración del 125 aniversario. El sábado siguiente, el del 23 de diciembre, se ha fijado el Atlético-Sevilla que no se pudo disputar por el temporal en Madrid, por lo que sería otra posibilidad. En enero es imposible por la sobrecarga del calendario, con un mes lleno de partidos entre semana por la Copa y la disputa de la Supercopa. No sería lógico que ambas competiciones se solapasen.