Granada-Athletic: ¿Pueden los equipos sacar una alineación distinta?

Solo un día después de la muerte de un aficionado del Granada tras sufrir un infarto durante la primera parte del partido contra el Athletic regresa el fútbol al Nuevo Los Cármenes, escenario este domingo de la peor de las desgracias. El madrileño Ortiz Arias paró el encuentro pasado un cuarto de hora, mandó veinte minutos después a los jugadores a vestuarios y, al cabo de una hora, suspendió el encuentro.

A partir de las 21 de la noche el choque se reanudará desde el minuto 17 con 0-1 en el marcador para los de Bilbao, que se adelantaron en el 6 con un remate de cabeza de Iñaki Williams que se comió Ferreira. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde se disponía a botar un saque de esquina cuando el partido se detuvo.

ℹ️ Así se reanudará el #GranadaAthletic de esta noche:



▪️ Minuto 17

▪️ 0-1 favorable al Athletic

▪️ Posibilidad de alinear a cualquier futbolista inscrito reglamentariamente, haya sido alineado o no en el periodo jugado ayer.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) December 11, 2023

La mayor de las dudas del aficionado reside en si los entrenadores pueden alinear a un futbolista que no fue de la partida ayer. Y la respuesta es sí, siempre y cuando estuviera inscrito en el acta. Es decir, que hubiese entrado en la convocatoria para la primera fecha. Por ejemplo, si el Athletic hubiese recuperado para hoy a Mikel Vesga o Adu Ares, los últimos en caer lesionados, no podrían jugar ante el Granada. Como resulta lógico, tampoco podría competir un jugador que hubiese sido sustituido o expulsado. Hasta la suspensión, no hubo cambios ni amonestaciones en ninguno de los bandos.

Qué dice el reglamento

Así lo recoge el artículo 242 del reglamento de la RFEF: «En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse en nueva fecha, solo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas reglamentariamente inscritos en el club el día en que se produjo tal evento, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieron sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano de competición como consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro interrumpido».