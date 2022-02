«Sé cuál es mi rol: soy un gregario, un peón, un trabajador...»

Dani García atraviesa por un gran momento, tanto individual como colectivo. Seguirá en el Athletic hasta 2024 después de renovar su compromiso con el club, es uno de los fijos de Marcelino y el equipo pelea por Europa en la Liga y por meterse en una nueva final de Copa. Está contento, con confianza, y regala una bonita conversación en la que habla de su rol en el campo, de la paz que siente y de los objetivos que persigue. Un trabajador que permite brillar a otros.

- Juega todo, acaba de renovar y el equipo atraviesa por su mejor momento de la temporada. ¿Alguna vez ha estado tan en paz con el fútbol como ahora?

- Estuve bien en los primeros años del Eibar. Había exigencia, pero también esta paz de la que habla. Ahora, al margen de que todo vaya bien, estamos disfrutando en el campo, a gusto con nuestra manera de jugar. Cuando los resultados son buenos, la vida es más sencilla.

- «Me he ganado la renovación con creces», dijo tras firmar. ¿Jugaba con incertidumbre?

- Empecé a pensar en la renovación después de la Supercopa. Me puse a darle vueltas. Había días en los que venía a entrenar y pensaba en ello. Sabía que estaba en el punto de mira en los partidos, pero solo quería hacer lo mejor para el equipo. Si el equipo va bien, el jugador mejora. No pensaba en dar un nivel alto individualmente, sino en ayudar al equipo. Lo estoy haciendo.

- ¿En algún momento se ha visto fuera del Athletic?

- Si pasan las jornadas y no tienes ninguna oferta de renovación empiezas a pensar en todo. Empiezas a pensar en qué es lo mejor para ti y tu familia, que ahora mismo somos mi novia, yo y mi perro. Nuestras familias están cerca de Bilbao y tienes que pensar en ello. Me apoyarían en cualquier decisión, pero nunca me he planteado en serio irme.

Contrato hasta 2024 «A nivel de juego, Marcelino es el que más ha hecho para que yo renovara»

- ¿Hasta qué punto ha influido Marcelino en su renovación?

- A nivel de juego y de mi participación, es la persona que más ha hecho para que pudiera renovar. Supongo que si él hubiera tenido más años de contrato hubiese ayudado a que yo renovase antes. Aparte de su confianza, las pautas que me ha dado tanto a mí como a mis compañeros nos han venido bien para subir nuestro nivel. Es un partícipe completo (de su renovación). Luego yo tenía que salir y rendir. Este año se ha visto a un Dani diferente.

- Marcelino pidió públicamente su renovación. ¿Le gustaría hacer lo mismo con él?

- Yo ya lo he hecho, en una rueda de prensa. Su nivel de entrenador es muy alto, tanto el suyo como el de todo su staff. Es complicado que el Athletic pueda encontrar algo parecido. No me puedo meter en las decisiones que pueda tomar Marcelino, pero sabe que nosotros estamos encantados con él y su forma de trabajar.

- ¿Quién ha sido más determinante en su carrera: Garitano o Marcelino?

- Mentiría si le dijera que sin Garitano estaría en Primera. Él me dio ese empujón. Junto con Yuri y Capa, apostó fuerte por mí en el Eibar cuando era joven y había gente veterana. Sin Gaizka no jugaría en Primera. Luego vas pasando por diferentes entrenadores. Cada uno da sus pinceladas. Mendilibar me hizo un jugador más dinámico, me convirtió en mejor 'robador'. Yo era bueno tácticamente, pero 'Mendi' me hizo robar más en el campo rival. Marcelino me ha dado las pautas ofensivas que me faltaban y enseñado a tomar ciertas decisiones. Por eso se ve ahora este Dani.

- Falta el gol.

- Este año estoy entrando en los córners, rematando, he tirado al palo. Cada vez estoy más cerca. A ver, lo de ser el jugador con menos goles... ¡Está bien tener un récord en algo! La verdad es que me haría ilusión meter un gol.

- ¿Juega al fútbol o lo trabaja?

- Lo juego. Me suelen decir: 'Si te tocase el Euromillón, no jugarías al fútbol'. No. Me encanta entrenar, disfruto del día a día y la sensación de ganar un partido es difícil de encontrar en otro sitio.

A sus compañeros de ataque «Les digo: 'Meted goles. Desde aquí y para atrás vamos a correr por vosotros lo que haga falta'»

- En el campo se encarga de labores oscuras, que no siempre son reconocidas. ¿Considera que no se valora bien su trabajo?

- Hay mucha gente que me dice por la calle: 'Te valoro mucho porque siempre estás trabajando'. Eso me llena. Ya sé que no voy a salir ni en portadas ni en artículos. Sé cuál es mi rol: yo soy un gregario, un peón, un trabajador y me siento bien con esta función. Claro que me gustaría hacer cinco caños por partido y meter goles, pero estoy cómodo con lo que hago.

- Trabaja en la sombra para que otros brillen. ¿Lo lleva bien?

- Muchas veces les digo (a sus compañeros): 'Meted goles. Desde aquí y para atrás vamos a correr por vosotros lo que haga falta'. Pero que ellos las metan.

Cara a cara con el Barça

- ¿Cómo es jugar en el Camp Nou?

- Antes era un sufrimiento. Ibas allí y te tirabas corriendo mucho tiempo. Este Barça no es el de Xavi, Iniesta y Messi. Ha cambiado. Tienes un poco más de opciones que antes, pero justo ahora están en un gran momento.

- Nunca ha ganado allí y el Athletic lleva 21 años sin hacerlo.

- Desde la época de Rijkaard y Ronaldinho hasta ahora han estado a un gran nivel. Es difícil ganar en esos campos. He empatado con el Eibar y el Athletic, pero no he conseguido ganar. De esta plantilla nadie ha ganado en el Camp Nou. Vamos con la ilusión de acabar con la mala racha.

- ¿El partido contra el Barça motiva o molesta si en el horizonte aparece la batalla de Mestalla?

- Nos motiva. Ellos nos tendrán ganas después del partido de Copa en San Mamés. Estamos en un gran momento. Sacar algo positivo de allí sería importante. Seguir por este camino nos haría mejorar en la Copa también.

- Solo tendrán dos días para recuperar. ¿Cómo llegarán?

- Hay mucho de psicológico. A veces empiezas un partido y dices 'qué cansado estoy'. Luego robas balones, das pases buenos, consigues cosas positivas y el cansancio ya no está en tu cabeza. Es un partido en el que nos jugamos mucho. Nos cuidamos lo máximo posible para estar bien el miércoles. No será excusa.

Embajador del Valencia «Si Arias se tomó mis palabras como una falta de respeto, le pido perdón»

- Mestalla será una olla a presión. ¿Cómo se mentaliza para afrontar este tipo de partidos?

- Antes me montaba muchas películas. Conforme pasaba el tiempo, menos. Hablas con el psicólogo. Antes me tiraba toda la semana centrado en un partido, y no me beneficiaba. El año anterior y este pienso menos en ello y solo lo hago al llegar al vestuario. Estudio los rivales, soy el que más partidos ve con diferencia en el vestuario, el que más jugadores conoce, pero no le doy vueltas al partido todo el rato.

- ¿Así que tienen ayuda psicológica con vistas al compromiso ante el Valencia?

- La tenemos siempre, no solo en este partido. A cada uno le beneficia algo. A mí no me beneficia estar centrado tanto en un partido. Sé lo que tengo que hacer.

- Sus palabras sobre Ricardo Arias, del que dijo que quería calentar el partido y dio a entender que no le conocía, levantaron polvareda en Valencia y hasta el club le contestó con cifras. ¿El asunto se fue de las manos?

- Lo primero: si Ricardo Arias se tomó como una falta de respeto mis palabras, le pido perdón. Todo el revuelo que se montó fue demasiado solo por no conocer a un jugador del Valencia de los años ochenta. Puedo conocer a Kempes, pero le pido perdón a Arias si le ha molestado.

- Están a 90 minutos de otra final de Copa. ¿Pesa más el rival o las expectativas creadas?

- Es normal que la gente tenga expectativas después de que hayamos eliminado al Barcelona y al Madrid. El Valencia es también un rival complicado. Lo único que queremos es vivir lo que vivimos el año pasado, pero con público. La pena es que en las finales no se ha visto a ese Athletic que todos queremos ver. Queremos que se nos vea, ganemos o perdamos.

- ¿Este es el año?

- Estamos dando pasos positivos. Tenemos que exigirnos el máximo. No solo para conseguir la Copa, que puede pasar o no, sino para jugar una competición europea.