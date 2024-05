Gritos de 'puto vasco el que no bote' en el Coliseum después de que el Getafe pidiese que no se insulte

Los cánticos ofensivos vuelven a ser protagonistas por desgracia en un partido del Athletic. En la jornada anterior hubo una persona identificada y expulsada como socio del Atlético de Madrid por lanzar gritos racistas a Nico Williams. En Getafe en la noche del viernes se han lanzado insultos a los vascos desde el Fondo Sur del Coliseum, la zona que ocupan los Comandos Azules.

El incidente se ha producido poco antes del descanso. El informador de la Liga ha debido oír unos cánticos ofensivos que en los pupitres de prensa, situados encima del palco, no se han escuchado. El protocolo marca que si hay insultos se debe pedir que cesen por megafonía. Se ha lanzado ese aviso, que no haya «cánticos que inciten e la violencia, la xenofobia y que no insulten». La respuesta desde el Fondo Sur ha sido cantar «Puto vasco el que no bote». Ahora sí se han escuchado en todo el campo.

Estos gritos serán recogidos por el informador de la Liga y significarán una multa para el club madrileño. El incidente se produce en un campo en el que los hinchas del Athletic son muy bien acogidos y confraternizan sin problemas con los aficionados locales. En este duelo en el Coliseum hay alrededor de 1.000 aficionados rojiblancos.