Un grupo de socios exige «explicaciones» porque una directiva del Athletic dijo que los «trabajadores ponen trabas»

La asociación de socios y compromisarios 'Athleticen alde bustiko gara' exige «explicaciones» a la junta de Jon Uriarte después de que la directiva Goizalde Santamarina dijera en Vinaroz, en un coloquio con peñistas, que «muchas veces, aunque no lo creáis, la directiva puede poner cosas encima de la mesa y son los propios trabajadores los que ponen trabas».

Estas palabras, recogidas por EL CORREO y cuyo vídeo se puede ver en la parte superior de esta noticia, han levantado una gran controversia en el entorno de la afición rojiblanca. Ante el silencio de la directiva, 'Bustiko gara' critica con dureza a la junta directiva por lo sucedido. «O se dan explicaciones o se toman decisiones», exige este grupo.

En su intervención, micrófono en mano, Santamarina agregó que la junta de Jon Uriarte padece «frenos muy potentes» para implementar sus ideas y que los dirigentes se ven obligados a «invertir mucho tiempo en convencer» a los empleados de la forma en la que desean se hagan las cosas.

'Bustiko gara' cree que si no hay ni explicaciones ni decisiones significará que las palabras de Santamarina «suenan a excusa o, peor, a debilidad». Y añaden: «No vale tirar la piedra y esconder la mano. Los que no queremos salir escaldados por tener una directiva que no sabe ni gestionar los recursos humanos somos nosotros. Se habla donde se debe».