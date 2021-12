Guardado da positivo en covid y no estará ante el Athletic El mediocentro mexicano es una pieza fundamental en el esquema de Pellegrini

Unai Simón e Iñigo Martínez no serán los únicos ausentes por coronavirus en el Athletic - Betis del domingo (16.15). Según ha confirmado la COPE, Andrés Guardado ha dado positivo por covid y no podrá estar en San Mamés. Pellegrini pierde a su capitán en el campo (es el segundo por detrás de Joaquín, que no cuenta con muchos minutos) y a