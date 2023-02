Guillamón, otra baja para un Valencia que recibirá al Athletic al borde del descenso

A perro flaco... El Valencia no levanta cabeza. Si ya era un equipo en crisis hace diez días, cuando el Athletic le eliminó en cuartos de final de la Copa del Rey (1-3), ahora es una formación en la que hay nuevo entrenador, Voro, que sufre tan solo un punto por encima del descenso, que tiene a la afición de uñas -tampoco resulta extraño- y que cuenta con bajas importantes. La última la de Hugo Guillamón, sancionado tras ver este domingo la quinta amarilla en la derrota contra el Girona, una más. Tampoco estará Gabriel Paulista, castigado tras la dura entrada a Vinicius el pasado jueves. Ninguno jugará, por tanto, contra el conjunto de Ernesto Valverde el sábado 11 (21 horas)

Si se miran los diez últimos encuentros de la Liga, el cuadro ché aparece en el último lugar, con un triunfo, logrado antes de que el torneo de la regularidad se detuviera por la disputa del Mundial, dos empates y siete derrotas. Es el peor de esta cadena de encuentros, lo que derivó en la salida de Gatusso. Ha vuelto Voro, que también ha perdido sus dos primeros duelos y que el sábado se reestrenará en el banquillo de Mestalla.

La baja de Guillamón, presente en el Mundial aunque sin minutos, resulta sensible porque el Valencia se queda sin centrocampistas. Tampoco estará Nico González, por ejemplo. Es cierto que el internacional, un puntal en el estreno de curso, no estaba rindiendo a gran nivel e incluso había perdido su condición de titular. No obstante, Voro le había recuperado para la causa, pero no estará en Mestalla contra el Athletic. De este modo, el apagafuegos en el banquillo levantino tendrá solo tres centrocampistas; Ilaix, Yunus y Almeida.

Y por si fuera poco con lo deportivo, en el apartado institucional la afición quiere que se marcha Peter Lim y su gente. De hecho, habrá una protesta el sábado, promovida por la plataforma Libertad VCF. Sus miembros convocan a «toda la afición y sociedad valenciana que lamente el expolio» que sufre el club a protestar el día 11 en la Avenida Suecia, en las proximidades de Mestalla. Se les cita a las 20 horas, una antes del partido, y se les anima a permanecer allí hasta el minuto 19 del encuentro ante el conjunto de Valverde. La elección del 19 no es casual, ya que el Valencia se fundó en 1919.