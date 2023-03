«A todos nos gusta jugar. El que no lo hace y diga que está a gusto no dice la verdad»

Iker Muniain vive una temporada complicada, en la que ha perdido protagonismo al punto de ser el undécimo de la plantilla en minutos acumulados. Ernesto Valverde ha buscado diferentes alternativas en la posición del capitán rojiblanco, al punto de que verle en el banquillo y entrar en las segundas partes ha dejado de ser una sorpresa. En la sala de prensa de Lezama, Muniain ha admitido que no es la situación ideal «después de haber jugado todo la pasada temporada» y que lo único que puede hacer es «seguir trabajando para estar disponible». «A todo el mundo le gusta jugar cuanto más mejor, el que no juegue, se siente aquí y te diga que está a gusto no dice la verdad», ha confesado el capitán rojiblanco.

A vueltas con su situación personal y con su pérdida de protagonismo, Muniain ha descartado que sienta «frustración» por lo que está viviendo este curso. «Quiero jugar, siempre lo diré. Si no juego no estoy del todo a gusto, pero eso no quita para venir a entrenar feliz y con el compromiso y la alegría de ser parte de este club», ha declarado el diez del Athletic, que se ha limitado a señalar que sus ausencias en el once titular son por «una decisión técnica, sin dar más detalles. El que diseña los equipos, el que junta todas las piezas para obtener los resultados es el entrenador», ha explicado Muniain, que no ha hablado con Valverde al respecto de sus suplencias porque «ningún entrenador está obligado a dar explicaciones, lo que debe intentar es que su equipo funcione y lo intenta de la mejor manera posible», ha zanjado.

Pese a todo, el de la Txantrea no ha perdido ni la motivación ni las ganas de jugar y seguir aportando al Athletic. «Cada vez que salgo trato de disfrutar, soy un enamorado del fútbol. Sigo disfrutando, me estoy encontrando bien y espero seguir así, aportando más al equipo en la recta final del campeonato». Un tramo decisivo en la Liga donde el Athletic busca esas plazas europeas y donde Muniain tratará de mejorar sus cifras tanto en minutos como en goles y asistencias, ya que todavía no ha visto puerta en esta Liga. «Tampoco he sido un excesivo goleador», ha restado trascendencia, «pero me gusta aportar mis goles. El año pasado fue un año tremendamente bueno, me encontré muy acertado y ahora no se me está dando bien, pero espero en este tramo final mejorar tanto en goles como en asistencias. De todos modos, hay que ver lo que uno genera y aporta en otras facetas, pero en ello también trabajo».

Más allá de su situación personal, Muniain se ha referido a los próximos partidos y ha quitado presión sobre el duelo de Copa del martes para centrar el foco en el de este sábado y en la carrera hacia los puestos europeos. «Son semanas importantes, ilusionantes, de las que todos tenemos muchas ganas de afrontar, pero estamos centrados en el partido del sábado contra el Getafe. Ya hemos vivido este tipo de situaciones otros años, siempre ha habido un partido de liga antes de un partido crucial y hay que pensar en el más inmediato porque nos jugamos mucho para estar en esos puestos que nos marcamos al principio de temporada. Hay partidos entre rivales directos esta jornada y debemos aprovecharlo para restar puntos».

Para el capitán, «la mejor manera de preparar el partido del martes es ganar y que nos acompañen los resultados para recortar puntos. Las victorias siempre te impulsan». Y en cuanto a esa pelea europea, Muniain ha declarado que no conseguir «el objetivo marcado sería una pena muy grande. Por eso marcamos ese objetivo europeo, porque estamos capacitados, porque tenemos el potencial para hacerlo. Por eso afrontamos este tramo final de Liga con todo lo que tenemos».