«Me hubiera gustado estar más años con Susaeta de capitán»

Iñaki Williams asegura que el de Eibar «siempre me ayudó» desde que Valverde le hizo debutar en su posición JUANMA MALLO Viernes, 10 mayo 2019, 23:08

Los rescoldos del adiós de Markel Susaeta al Athletic, telón de fondo del partido de mañana contra el Celta en San Mamés, no se habían apagado ayer tras el entrenamiento de Lezama. El turno de elogios al futbolista de Eibar le correspondió a Iñaki Williams, quien al término de la sesión evocó el «apoyo incondicional» que Markel le dispensó cuando llegó al primer equipo, en la época de Ernesto Valverde. Es más, Williams agregó que considera a su compañero «un referente» donde mirarse.

«Cuando debuté, el míster (Valverde) me puso en su posición y siempre me ayudó. Le estoy muy agradecido», explicó. «Me hubiese gustado compartir muchos más años con él como capitán. Nos da pena que se marche». No olvidó el delantero a los otros dos jugadores rojiblancos que, como Markel, han recibido la notificación de que no seguirán en el Athletic, Ander Iturraspe y Mikel Rico, veteranos para los cuales la cita con el Celta en San Mamés será la última ante la afición y que fueron descritos por Williams como «grandes amigos».

«Iturraspe, digan lo que digan, es un pedazo de crack que ha demostrado estar a un nivel altísimo», proclamó Williams. «Ha sido internacional y nadie le ha regalado nada. Y Rico ha sido también una grandísima persona y como un padre para mí. Me da pena que se vayan».

Broche de oro

Según Iñaki, en la línea de lo que ya dicho Raúl García la víspera, una victoría sobre los celtiñas sería el mejor broche de oro para despedir los tres rojiblancos y ayudaría a conservar la séptima plaza, que da acceso a la Europa League, pero obliga a superar tres previas en verano. Una cuestión, recalcó el delantero, que no incomoda en absoluto a la plantilla del Athletic.

«Estaríamos encantados de ir a las previas, en vez de jugar amistosos jugaríamos partidos oficiales. Conseguir ese premio sería más especial con lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Hemos salido adelante, peleado por Europa y tenemos la sartén por el mango. Tenemos que salir a agarrar lo que queremos», reflexionó.

Williams explicó que el estado de la plantilla es bueno, a pesar de que «la temporada se ha hecho muy larga». «La presión que hemos tenido hace que todo cueste más, pero físicamente estamos muy bien. Es el último 'sprint' y hay que apretar y salir con todo».

El ariete aportó algunos datos para ilustrar la solvencia del Athletic en casa, donde no ha perdido este año. También admitió los errores del equipo en las dos últimas jornadas contra el Alavés y el Valladolid. «Todos somos humanos y es complicado salir todos los partidos con la máxima mentalidad. En esos dos quizás los primeros veinte minutos no fueron buenos, pero no queda tiempo para lamentarse. Debemos salir desde el minuto 1 con la actitud que nos ha hecho salir de abajo».