Malas sensaciones de los titulares

El Athletic fue en Hannover un equipo superado por sus propias circunstancias. El partido en la capital de la Baja Sajonia era un ensayo general de Eduardo Berizzo con casi todo. El once que estrenará el curso ante el Leganés el lunes 20 será muy parecido si no es el mismo que el del HDI Arena. Faltaron entre los titulares los lesionados Iago Herrerín e Iñigo Martínez, que no estarán ante los de Pellegrino, y Aduriz, a quien el entrenador reservó en Alemania.

La alineación y su dibujo 4-4-3 responde al deseo del entrenador de poner sobre el campo a un equipo que busque presionar arriba y tener la pelota. Por eso coloca a dos jugadores de creación, Muniain y Unai López. El problema es que sólo dispone de uno en la recuperación, Dani García, y no llega a todo.

Berrizo pide a Muniain y Unai López que construyan desde atrás, pero su equipo queda muy expuesto cuando pierden la pelota.

Los dos goles del Hannover fueron sintomáticos de dónde se sitúa a una semana del inicio de la Liga uno de los principales problemas del Athletic. No hay respuesta ante pérdidas de balón. Los alemanes marcaron en sus dos primeras aproximaciones, en dos pelotas que habían jugado de forma deficiente Unai López y Muniain. Bien es cierto que el mal estado del terreno de juego, muy seco, no ayudó a la construcción. Una vez tomado por sorpresa Dani García, la defensa no pudo dar respuestas. Se les coge la espalda muy fácil.

Por este lado, no hay novedades positivas para el Athletic, que reprodujo en Alemania gran parte de los problemas del pasado curso. Dominio estéril y sin capacidad para crear ocasiones, poca capacidad de intimidación sin Aduriz en el campo y levedad defensiva cuando el equipo se ve sobrepasado.

Es evidente, en todo caso, que algo se mueve en el Athletic. Berizzo ha venido a imponer cambios sustanciales en el equipo. El amistoso de Hannover confirmó que la cirugía del entrenador es importante.

Una de las cosas que más irritó a los hinchas la pasada campaña fue el deficiente rendimiento de los centrocampistas, alguno de ellos en trayectoria descendente desde hace años como Iturraspe. El entrenador tuvo un guiño con Beñat y con él cuando les dio entrada en el tramo final del duelo. Si se ponen a tono, tendrán participación.

El Athletic no ha podido tirar de chequera para reforzar esa posición. la apuesta de Berizzo pasa por un jugador que acababa contrato (Dani García), uno que regresa de de la cesión (Unai López) y otro reconvertido (Muniain). Que la creación de fútbol es el objetivo evidente. Por este lado, la propuesta de Berizzo es muy sugerente. La cuestión es lo que sucede si el equipo es pillado a contrapie. El argentino analiza si necesita tanta seda ahí le vendría bien un poco más de colmillo.

La duda la dejó clara cuando movió el equipo en la segunda parte. Raúl García retrasó su posición al centro del campo. El Athletic fue un grupo más compacto. Parase que su destino esta campaña es ocupar posiciones que hasta ahora no le habían correspondido en el Athletic.

Tener el balón

El equipo de Berizzo quiere aprovechar el balón. Los primeros minutos del duelo de Alemania lo dejaron claro. El arranque fue un monólogo rojiblanco. El Hannover organizó una gran fiesta antes del partido. Los jugadores fueron presentados uno a uno y en los exteriores del campo se colocaron puestos de comida, bebida, hinchables y juegos para niños y jóvenes. El club sorprendió a los 11.000 espectadores al anunciar por los videomarcadores la renovación de su entrenador, André Breitnenreiter, hasta 2021. Pero hasta ahí llegaron las ganas de los locales de ofrecer cosas sugerentes.

El Hannover se resguardó atrás y dejó hacer al Athletic. Daní García, Unai López y Muniain conectaban bien, pero casi siempre demasiado atrás. El precioso juego de toque de los centrocampistas rojiblancos no tenía ninguna posibilidad de ser aprovechado.

Por los costados, el equipo de Berizzo aprovechó muy poco a Berchiche, quizá en su partido de menor influencia ofensiva desde que fichó. En el ataque Williams fue colocado como extremo izquierdo en la primera parte y delantero centro en la segunda. Un remate muy suave a bocajarro que sacó junto a la línea de gol Waldemar Anton le coloca de nuevo en el debate sobre si tiene gol o falla demasiadas ocasiones.

El Athletic mejoró en la segunda parte. La posesión no le cundió para anotar un gol, pero al menos no se vio superado por los contragolpes de los alemanes en la segunda parte.

Raúl García dio fortaleza al centro del campo, pero alejarlo del ataque añade un nuevo problema. Sin Aduriz en el campo y con el navarro muy atrás, el Athletic tiene poca pegada arriba. Depende de Williams y de las llegadas desde atrás.

Berizzo afronta en Augsburgo el último partido de la fase de preparación. Lo hará con un equipo de suplentes que tendrá una buena oportunidad para reivindicarse ante el rendimiento de los titulares. El Athletic es consciente de que su margen de mejora es amplio.