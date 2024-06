Silvia Osorio Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 3 de junio 2024, 12:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La fiebre por los tatuajes relacionados con el Athletic continúa en Bizkaia. Tras la conquista de la Copa, numerosos aficionados se han estampado en la piel alguna imagen rojiblanca, bien del trofeo o incluso de algún jugador. Iñaki Williams ha alucinado con un hincha que se ha tatuado una imagen suya de espaldas con la camiseta que lució en la celebración de La Cartuja con el lema 'A lo bajini'.

Esto es una LOCURA. 🤩🤯🔝

Que bien está hecho… Increíble. Te diría que estas loco, pero una vez hecho haré que te sientas orgulloso de llevarme en la piel. 🫱🏻‍🫲🏿❤️ https://t.co/gup4h8FYXp — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) June 3, 2024

El delantero ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) la fotografía del tatuaje del seguidor en cuestión, Cristian Sánchez, y no da crédito con el resultado: «Esto es una LOCURA. Que bien está hecho… Increíble. Te diría que estas loco, pero una vez hecho haré que te sientas orgulloso de llevarme en la piel», ha escrito el jugador rojiblanco retuiteando el post del hincha.

El aficionado luce en uno de sus antebrazos una imagen a todo color en la que destaca la elástica portada por Williams y con el lema que ha hecho famoso tras ganar la Copa. Pero además la acompaña con el trofeo copero que tanta alegría provocó en toda Bizkaia. «Quien me conoce bien sabe que el @AthleticClub es mi vida, mi pasión y lo que me hace desconectar de todo el ajetreo diario. Quien me conoce sabe lo que significa @Williaaams45 para mi. Así que esto va por vosotros. Eskerrik asko @AthleticClub , eskerrik asko @Williaaams45», ha señalado Cristian en su perfil.

El jugador bilbaíno, que este lunes sigue compartiendo algunos de los momentos inolvidables de su boda, no ha dudado en dedicar unos minutos a agradecer el gesto de este aficionado. Ha compartido la publicación del tatuaje después de un fin de semana muy ajetreado por su boda con Patricia Morales.