Los hermanos Williams, héroes en un atraco en el tráiler de una película de Will Smith

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 23 de mayo 2024, 14:47 | Actualizado 15:21h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Los hermanos Williams se han convertido en héroes en el tráiler de presentación de la cuarta entrega de la película de 'Bad Boys', protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Este miércoles ya se desveló que compartían un proyecto con los dos actores... Pues bien, este jueves se ha publicado un vídeo en el que los dos futbolistas, Iñaki y Nico, muestran sus dotes como actores y evitan un atraco gracias a una pelota de fútbol.

La secuencia se desarrolla de la siguiente manera. Primero, aparecen Smith y su compañero de reparto. «Somos los Bad Boys de Miami, hermanos Williams os toca». Y les ceden el protagonismo.

La acción se desplaza a Bizkaia. Iñaki, que conduce, y Nico, de copiloto, salen de un coche de alta gama. Habla primero el menor de los dos. «Ya te vale, bro. Podrías haber ido antes de salir». Iñaki le responde. «Que no tardo nada. Y tú no aproveches para pillar algo, que siempre estás igual, pensando en comer». Ambos están en el exterior de un bar.

La siguiente imagen muestra a Nico en el interior del establecimiento mirando con deseo los pintxos de la barra. Y, de repente, surge un atracador. Simula una pistola bajo la ropa y retira al internacional con España. «Aparta. ¡Manos arriba!», le suelta.

Entonces, surge Iñaki Williams, que había estado en el baño. Le recrimina a su hermano. «¿Eso que tienes ahí no será txistorra?», le suelta. Nico, pillado, lo niega. «No es mío», dice con el pintxo en la mano. El mayor le responde. «¡Ah no! ¿Y de quién es?». Y Nico señala al atracador. «Suyo». «¡No me lo puedo creer! ¡Cállate!», grita desesperado el ladrón al ver que su amenaza no tiene ningún efecto.

En ese momento, Iñaki coge un balón que casualmente ahí en el bar -también está decorado con una camiseta del Athletic y otra de la selección- y golpea el ladrón. «No está mal hermanito», le felicita Nico por su puntería. «Ya te vale bro, siempre pensando en comer antes de entrenar», le recrimina el internacional con Ghana mientras tratan de irse del establecimiento. Entonces, el camarero les pide un autógrafo. «Chicos, una firmita», y los tres se guiñan el ojo.

Ahí acaba la interpretación de los hermanos Williams. Y se muestran imágenes de la película, la cuarta entrega de esa saga que nació con 'Dos Policías Rebeldes'.