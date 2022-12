Herrera se queda de nuevo fuera de la convocatoria del Athletic

Ander Herrera se ha quedado fuera de la convocatoria del Athletic para el partido de este jueves en el campo del Betis. El centrocampista no está al cien por cien tras su lesión muscular en el isquiosural de la pierna izquierda.

Ernesto Valverde ha advetido antes del entrenamiento que no las tenía todas consigo con el exjugador del PSG. «Estamos todos bien, pero Ander con un poco más de reparo y vamos a ver cómo está en el entrenamiento. Está participando en todas las sesiones, pero sale de una lesión». Finalmente no viaja, lo que supone que se pierde su segundo partido consecutivo tras ser baja en Sestao. Para el entrenador es un contratiempo porque valoraba que entrara en el once.

A cambio, el técnico recupera a Guruzeta, obligado a abandonar el partido de Las Llanas de Copa tras sufrir un fuerte golpe de su excompañero Huete.

La convocatoria del Athletic la forman los porteros Unai Simón y Agirrezabala, los defensas De Marcos, Capa, Vivian, Iñigo Martínez, Yeray, Paredes, Lekue, Berchiche y Balenziaga y los centrocampistas Vesga, Dani García, Vencedor y Zarraga y los delanteros Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Nico Williams, Guruzeta, Villalibre y Raúl García.