Herrera, Iñigo y Williams, convocados ante el Espanyol

Ander Herrera, Iñigo Martínez e Iñaki Williams entran en la convocatoria del Athletic para el partido de mañana ante el Espanyol (16.15 horas). De esta forma, Ernesto Valverde recupera a dos de sus jugadores lesionados y mete por primera vez en el grupo al fichaje del PSG.

Herrera fue presentado el pasado sábado y siete días después entra en su primera convocatoria. No se espera que esté en el once, aunque sí que tenga sus primeros minutos tras el regreso al club que abandonó en 2014 después de que el Manchester United pagara sus 36 millones de cláusula de rescisión. «Ha venido con un buen trabajo físico desde París. Se metió muy rápidamente en la dinámica del equipo. Le faltaba competir y el ritmo de competición. Le vemos bien como para entrar», se ha felicitado. «De salida puede parecer que necesita un tiempo de adaptación, pero tiene que empezar a cogerlo. La idea de Herrera, como la de todos, es jugar 90 minutos. Pero ha llegado aquí, tiene que encontrar su sitio en el equipo y está sujeto a una competencia importante».

Valverde no tiene dudas sobre la respuesta de San Mamés a su presencia. «La gente le va a recibir genial porque es jugador del Athletic y viene a ayudarnos. Lo mismo que ha hecho con otros jugadores fichados como Raúl García. Es una norma en nuestro club».

Iñigo, en el grupo

Iñigo Martínez se lesionó el pasado 30 de julio en un amistoso. Padeció una tendinitis rotuliana en la rodilla derecha. Esta semana se ha incorporado al grupo. Lleva pocos entrenamientos, por lo que es probable que no esté en el once. «Soy consciente de que no ha participado en ningún partido de Liga y que no juega desde Newcastle», indicó.

Williiams sufrió un esguince el lunes en Cádiz. Ha mejorado mucho en los últimos días y tiene muchas posibilidades de jugar«. »Su caso en diferente porque ha jugado los tres partidos. Tuvo un pequeño percance que no fue demasiado«, ha añadido. »No tenía la sensación de que no iba a estar para el domingo. Conozco a Iñaki y sé que iba a acortar los plazos en las lesiones. Las molestias, los golpes, los tolera bien. Y su nivel de disponibilidad en los últimos años es espectacular«.

Primera lista para Agirrezabala

La otra gran novedad es el portero suplente Agirrezabala, que entra en su primera lista tras ser operado en pretemporada de un dedo. «Veíamos que todo iba bien,que se podían acortar los plazos. Hoy ha entrenado perfectamente, fuerte con las manos», se ha alegrado el entrenador.

El técnico está satisfecho por lo que ha dado su equipo. «Somos un club que siempre tiene equipos con gran ritmo de juego. Queremos que el rival lo sienta y, sobre todo, tenemos una cohesión interna a prueba de bombas. Eso traducido en el campo da muchos puntos».

El entrenador del Athletic advierte que el Espanyol será una dura prueba de toque pese a presentarse sólo con un punto. «No es una visión muy clara de lo que han hecho. Espero un partido difícil con un equipo que lo pelea todo». Y advirtió sobre la peligrosidad de su delantero Joselu. «Por arriba es imponente y gana muchos duelos», elogió.

La lista la forman los porteros Unai Simón y Agirrezabala, los defensas De Marcos, Capa, Vivian, Iñigo Martínez, Yeray y Paredes, Lekue, los medios Vesga, Sancet, Dani García, Vencedor, Zarraga y Herrera, y los atacantes Morcillo, Berenguer, Muniain, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Villalibre y Raúl García.