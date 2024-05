La historia detrás del trap de Baby G en honor a Muniain

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 16 de mayo 2024, 21:05 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Todo empezó hacer un par de años aproximadamente. Gonzalo Barrio (Bilbao, 1999), conocido en el mundillo de la música urbana como Baby G, se consagró definitivamente en el género cuando se viralizó su tema 'Pikete italiano', disco de oro de la banda de la que forma parte, 'Kvndy Swing'. Lo compartió alguien que no se lo esperaba en sus historias de Instagram. Un ídolo futbolístico. Iker Muniain. «Tengo el sentimiento Athletic de siempre. Gente en común nos puso entonces en contacto y hemos hecho piña. Siempre ha estado atento a mi música y mis lanzamientos». Ahora, le ha dedicado una canción por su marcha que acaba de ver la luz y ha emocionado al capitán de los 'leones'.

Su letra habla de «magia en las botas», de la rapidez de un Lamborghini y la «mentalidad ganadora» de un «campeón». El jueves saldrá a la luz el videoclip. Fue el propio Muniain quien pidió a Baby G que interpretase la canción en el homenaje del pasado lunes en San Mamés. La compuso nada más anunciarse la decisión del capitán de abandonar el club. «Cuando ganaron la Copa, me vino a la menta hacer algo. No sabía si hacia el Athletic o hacia Iker... El mismo día que dijo que se iba, me vino la inspiración y me fui al estudio. Salió del tirón», explica a EL CORREO. Y se la pasó a 'Muni'. «Le pareció una locura. Se emocionó bastante». Hasta el punto de que se ha convertido en la canción favorita de sus hijos, Iker y Claudia, cuando van en el coche al colegio.

El futbolista ha estado completamente volcado en el videoclip del artista, un proyecto respaldado por Masala Music, el sello discográfico de la agencia de mismo nombre. «Ha estado muy involucrado en el proceso creativo. Nos dejaron gracias a él grabar en San Mamés. En el césped y en el vestuario, con una camiseta del Athletic con el nombre de cada uno». En el vídeo se le puede ver con la elástica del Athletic, con gorra, cadenas y anillo de la Copa incluidos.

Cumpleaños

La complicidad entre el arista y la leyenda rojiblanca viene de atrás. Baby G ha actuado en uno de los cumpleaños del futbolista. Y como athleticzale, se rinde a su figura en el tema 'Muniain'. «Quería que estuviese dentro del género urbano y que no se me fuera a lo comercial. Que tuviera mi sello, mi identidad. He optado por sonidos épicos, con trompetas, que transmita el ambiente de un estadio», desgrana.

Reconoce el artista que grabar en San Mamés ha sido un «lujo total». Pocos pueden presumir de ello. Y más para alguien del Athletic y de Bilbao de toda la vida. «Me gusta el fútbol desde pequeño. Ya que no he podido debutar en San Mamés como futbolista, al menos he podido como músico», bromea. Fue a los dieciséis años cuando decidió coger el micrófono y colgar las botas. «He jugado en el Indautxu, el Danok Bat, el Deusto... Siempre he tenido el sentimiento Athletic. Los recuerdos en el viejo y nuevo San Mamés, las finales perdidas... Había que celebrar así esta alegría de la Copa». ¿Sus ídolos musicales? Hay que cruzar el charco. Travis Scott, Drake, Lil Baby... «Me fijo en Estados Unidos, ahí es donde más afincado esta el género urbano. Es de donde vienen estos sonidos». Ahora, suenan en homenaje a una leyenda del Athletic.

Letra de la canción

Con el diez en la espalda y magia en las botas

vino de Txantrea a Bilbao

creció, se hizo grande en Lezama

siguiendo los pasos que marca el León

lloró en el campo y jugó la pelota y ahora le tratan de 'don'

Iker Muniain, jugador del Athletic y ahora también campeón

se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini

corre y siempre que lo hace es mágico

se dejó hasta la piel en el campo por eso en Bilbo ya saben que es único

si acelera tu ves el peligro y no lo ves como si es supersónico

el escudo lo lleva bordado sube a la cima subiendo sus números

todo lo malo que viene en la vida es porque algo bueno me iba a llegar

confía en tí, cuida a tu familia y mentalidad siempre piensa en ganar

hay que creer en el sacrificio porque él trabajo bien hecho da sus frutos

voy a llegar hasta arriba de esto, lo tengo bien claro yo no lo discuto

mucha lucha para llegar a la cima y las traiciones a mí no me van

camino, disparo y pongo la mira y en la batalla fuerza no me falta

soy un guerrero, no llevo mochila y las críticas a mí no me saltan

sigo mi línea, la mantengo fina y cuando disparo la gente me canta

si salto a la calle yo me siento el gaucho

piquete cabrón, ruleta en la mano y gafas de firma

soy un campeón llegamos a la discoteca y pido champagne

de Don Periñón y mucho brillo pa llevar a su equipo para ser campeon

se mueve rápido siempre en el campo como un Lamborghini

corre y siempre que lo hace es mágico

se dejó hasta la piel en el campo por eso en Bilbo ya saben que es único

si acelera tu ves el peligro y no lo ves como si es supersónico

el escudo lo lleva bordado sube a la cima subiendo sus números