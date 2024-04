La histórica frase que Iribar repitió ayer al Rey

Hay frases que en la religión que es el Athletic deben recordarse y transmitirse de padres a hijos. Una de ellas volvió a repetirse en la madrugada de este domingo, una vez que Muniain levantó la Copa y la felicidad estalló entre la hinchada rojiblanca. Esta vez el protagonista fue uno de los emblemas del club: José Ángel Iribar. El mítico portero quiso emular a otro de los grandes, a Piru Gainza, que durante la dictadura cada vez que subía a la grada a recoger un título de Copa repetía la misma sentencia a Franco: «Hasta el año que viene».

Lo ha confesado Iribar en los micrófonos de Radio Euskadi. «Me llevo muy bien con Agustín, el hijo de Piru, y solemos recordar anécdotas de su padre», ha dicho el exguardameta, al que se le escuchaba muy emocionado. Y ha evocado el encuentro que ha tenido esta madrugada con el Rey. «Felipe VI ha venido a saludarme y me he acordado de esa frase de Piru. Me ha salido así», ha confesado. Y ha recordado que el Athletic ha alcanzado las semifinales en las cinco últimas ediciones de la Copa y que ha jugado tres de las últimas cinco finales. De ahí que estuviera justificado el repetir ese histórico «Hasta el año que viene», que es parte del relato athleticzale.