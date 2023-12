Iribar ya es inmortal

Hasta el tiempo ha respetado a la leyenda. A las dos, la del carne y hueso y también la del bronce, material con el que se trabaja la inmortalidad. La semana venía pasada por agua, con días más o menos lluviosos, pero este sábado el cielo ha querido ser respetuoso con José Ángel Iribar. «El de arriba ha echado una mano», bromeaba el hombre hecho leyenda, jaleado por la multitud. Salió el sol y barnizó un momento inolvidable, de los que quedan grabados a fuego en la memoria. Una estatua de 2'10 metros se altura del Chopo se ha inaugurado en la explanada de San Mamés, donde personas conocidas y anónimas, todas ellas miembros de un mismo credo llamado Athletic, asistieron a la canonización rojiblanca del último gran icono del club. El presidente Jon Uriarte, el alcalde Juan Mari Aburto y el propio Iribar, sonriente, atento con todo el mundo y un tanto nervioso, intervinieron en un acto con una profunda carga simbólica. «Que los jóvenes se acerquen al Athletic en los tiempos que corren es muy importante», ha remarcado el protagonista, agradecido por tanto «cariño y apoyo» recibidos.

Fue el último en aparecer en la explanada, acompañado por Uriarte y Aburto. Cojeaba levemente, con los brazos en alto que no paraban de saludar a la marea rojiblanca. Banderas al aire, cánticos, aplausos, saludos, gritos, en los que Iribar volvía a ser «cojonudo». Más de 2.000 personas se acercaron al acto de inauguración de la estatua, un evento en el que no ha faltado nadie. Han estado autoridades municipales y autonómicas, los ocho expresidentes del Athletic además del actual, exjugadores y exjugadoras, muchos miembros de las antiguas juntas directivas, representantes del mundo de la cultura como Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y hasta Joaquín Caparrós, quien no quería perderse un momento único. «Les estoy agradecido a todos. Estoy emocionado, me cuesta articular palabras«, decía el Chopo después de una eterna sesión de fotos con cientos de admiradores. »El sitio es de ellos, de la gente«, apuntó en referencia a los aficionados que le dieron cantidades industriales de cariño.

El monumento que consagra la figura de Iribar lo ha esculpido la compañía vasca Alfa Arte. Para ello, la compañía se ha basado en dos de las fotografías icónicas del Chopo en las que posa vestido de portero. Ambas instantáneas definen de manera inconfundible la figura de uno de los mejores porteros del siglo XX, cuyo legado trasciende la parcela deportiva y hunde sus raíces en una profunda admiración social. La estatua está hecha en bronce patinado y mide dos metros y diez centímetros, y ya descansa sobre una base de un poco más de un metro de altura. Seis letras en mayúsculas componen un apellido ilustre. Los preparativos se iniciaron en los días anteriores, se acondicionó el emplazamiento, radicado en la explanada de La Catedral donde confluyen las calles Licenciado Poza y Luis Briñas, y se descubrió la obra que custodiará la memoria de un hombre tan singular como el club al que ha dedicadp su vida.

«Me lo he planteado como si iba a jugar una final, un partido importante. Estoy satisfecho, la experiencia es un grado», comentaba Iribar una vez atendidos todos los compromisos con los asistentes, que le reclamaban una y otra vez y no paraban de solicitarle mñas atenciones hy fotos. Agunataba el tipo el mito, quien pronunció su discurso íntegro en euskera. En su alocución, que vino después de las de Uriarte y Aburto, muy cariñosos con la leyenda, dio las gracias a todo el mundo pero tuvo un recuerdo especial para Manolo Etura e Ignacio Uribe. «Los dos e enseñaron el camino y los valores del Athletic». Uno de ellos estaba en silla de ruedas y otro con un andador, testigos de una época gloriosa encargados de transmitir un sentimiento único de generación en generación. «Los que me han hecho especial ilusión son los de mi primera etapa (en el club). Quedan pocos y que nos reunamos así es entrañable», confesó Iribar, visiblemente emocionado.

«Me parece muy digna y bonita»

Antes que él, por la explanada de San Mamés habían desfilado todos los miembros de la familia rojiblanca, el pasado, el presente y el futuro, gente que lleva el Athletic metido bajo la piel y forma parte de su legado. Estaba Óscar de Marcos, quien por un problema en el tobillo no puede estar ante el Atlético, el único representate de la actual plantilla. «¡Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar no hay ninguno!», resonaba el cántico, plenamente vigente tras casi 60 años de existencia. El Chopo sonreía y saludaba, regalaba atención y simpatía, abrumado pero al mismo tiempo sereno porque había venido a «jugar una final». Y ha ganado unas cuantas. «Es algo más que una estatua, una carga simbólica muy grande», apuntó el presidente rojiblanco, quien aseguró que la figura que encabeza desde ya San Mamés representa un «eslabón más en la cadena del club».

El Chopo escuchaba atento los discursos y los vítores del público, que aumentaba con el paso de los minutos. A las 12 no pasaban de 500 y llegaron a ser más de 2.000 cuando cayó la lona que descubrió a un gigante. «De niño -confesó el alcalde de Bilbao- tenía cromos de Iribar, mi ídolo, y una foto de su estirada decoraba mi habitación». El homenajeado hablaba por los ojos, que llegaron a humedecerse en más de una ocasión. Luego desveló que no había visto la figura hasta que fue descubierta. Eso sí, ha estado atento al proceso de su elaboración porque contaba con 'espías' que le relataban los pasos dados. ¿Y bien, le gusta el resultado? «Me parece digna y bonita. Me ha gustado, con la nariz un poco respingona», ha bromeado el mítco portero y el hombre con más partidos en la historia del Athletic (614). «Ha habido un halo de emoción en todo el mundo», ha explicado cuando se le ha preguntado por las sensaciones experimentadas en la explanada de La Catedral. En una de sus pantallas gigantes se proyectó un vídeo dedicado a los futbolistas rojiblancos fallecidos. Le daba el sol y apenas se veía, pero el calor alcanzaba el recuerdo y la memoria.

«Estoy en mis últimos años y quiero aprovecharlos con vosotros», dijo Iribar a la multitud. «Somos una familia. Todos los presidentes que ha tenido el Athletic han sido los mejotres de España», apuntó en referencia sa los que ya no están y los que sí se acercaron para honrarle como Elizegi, Urrutia, Macua, Ugartetxe, Lamikiz, Urquijo, Arrate y Lertxundi. Cerró su discurso con un «aúpa Athletic. Todos a una, vamos a ganar». Aplausos, gritos de admiración, banderas, bufandas, cánticos. Atendió el aurresku y al final escuchó unos versos del bertsolari Jon Maia. Le cantó con el corazón, con el alma, y acabó con esta frase: «Siempre defenderás la puerta de nuestra casa». Un guardián que ya es inmortal.