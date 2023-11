Homenaje en rojiblanco

Desde hace tiempo Amaia Lertxundi llevaba pensando en la mejor manera de hacerle un homenaje a su padre, José Julián, Txetxu para los amigos, directivo del Athletic con Beti Duñabeitia y Pedro Aurtenetxe y presidente del club entre 1990 y 1994. Al final, se decidió por un libro que recogiera su trayectoria, la profesional como alto directivo de banca, y la sentimental, la que desarrolló en el club de sus amores. Editado por Ekimen Editorial y prologado por el médico y escritor Iñaki Márquez, 'Txetxu Lertxundi, de la banca al palco' es un ameno libro de 200 páginas que incluye numerosas fotografías, recuerdos y colaboraciones de los muchos amigos que el biografiado ha ido haciendo a lo largo de su vida.

El trabajo de Amaia Lertxundi ha sido concienzudo. Pero lo más complicado del libro ha sido mantenerlo en secreto, de manera que su protagonista no se lo pudiera boicotear. Le ha costado mucho, pero lo ha conseguido. Lertxundi no se enteró de la existencia de este homenaje en papel hasta que ya estaba impreso. Y de la misma manera, hasta hace bien pocos días no llegó a saber nada de la presentación que le estaban organizando y que se celebró ayer tarde en el Hika Ateneo de Bilbao. En el acto, Lertxundi tomó la palabra para agradecer el regalo que le había hecho su hija. Señaló ante la audiencia que «yo venía de la banca, un mundo en el que sólo existe lo previsible, y me metí en el fútbol, donde todo es imprevisible, donde prima el corazón».

En el acto, en el que también actuó el músico Aitor Bernardo, estuvieron los expresidentes del Athletic Fernando Lamikiz, Ana Urquijo, Fernando García Macua y Aitor Elizegi, además de exdirectivos como Juan Antonio Zárate, Fermín Palomar, Juan Elejalde, Tomás Ondarra, Goyo Arbizu, Begoña Castaño, Sandra Aurtenetxe y Mónica Durango.

Se acercaron símbolos del equipo rojiblanco como José Ángel Iribar, Andoni Goikoetxea, Daniel Ruiz Bazán 'Dani' o Manolo Delgado Meco. Se dejaron ver Ana Ortiz, Arantza Lertxundi, las jóvenes Patricia y Lucía Blázquez, la fotógrafa Marieli Oviedo, el notario José Mari Arriola, Rosa Lerchundi, los jóvenes Jaime y José María Arriola, Íñigo y Elena Rodríguez, Rafa Bustamante, Diego Núñez, José Ángel Pereda, el poeta José Ramón López 'Mísere Josephe', Teo Santos y Amaia Gutiérrez.

Asimismo estuvieron la magistrada Sonsoles de la Cuesta, que vino expresamente desde Madrid para el homenaje, y su marido, José Luis Muñoz, Sonia Orueta, Susana de Zubiaurre, Ángel Domínguez, Esperanza San Juán, Sonia Álvarez, Carlos Novo, Anna Bogucka-Vázquez y Esther Bañuelos.