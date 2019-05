El Huesca quiere que Rico lidere su plan de regreso a Primera Rico controla la pelota ante Parejo. / afp El centrocampista de Arrigorriaga recibe de buen grado la propuesta del club aragonés para volver a El Alcoraz JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Martes, 7 mayo 2019, 00:08

El Huesca vive sus primeras horas en Segunda A tras el descenso matemático del domingo. Los aragoneses ya piensan en recuperar la categoría y quieren que Mikel Rico (Arrigorriaga, cumple 35 años en noviembre) lidere el proyecto de regreso a Primera. El club de El Alcoraz ha vuelto a dirigirse al jugador que militó allí en las campañas 2007-08 (en Segunda B, cedido por El Ejido) y 2009-10 (en Segunda A, en propiedad). Su presidente, Agustín Lasaosa, valora su calidad, compromiso y capacidad de liderazgo. Cerrar rápido su retorno significaría un golpe de ánimo en momentos de decepción de la hinchada.

El centrocampista indicó la pasada semana que se siente muy cerca de retornar a una ciudad a la que le unen vínculos familiares. «Tengo ganas de ir al Huesca y ellos de que esté allí. Es la opción más clara, aunque no hay nada hecho ni cerrado», indicó en Cope Bilbao.

El club aragonés le ha abierto las puertas y espera que el jugador tome la decisión antes de final de mes. Sólo si aparece una opción que le seduzca más, renunciaría a volver. En todo caso, los de El Alcoraz le esperarán el tiempo que sea necesario a que se decida, aunque dan por muy probable su retorno.

Es el tercer intento del club oscense con Rico. En verano pidieron su cesión al Athletic, pero Eduardo Berizzo dijo que contaba con él. Sin embargo, sólo fue alineado por el argentino en tres partidos. En enero, el Huesca volvió a la carga. «Si se pone a tiro, lo ficharemos», indicó su presidente a este periódico. No pudo ser. Ya no hay contrato con otra entidad que les impida cerrar el trato. «Agustín (Lasaosa) es como un padre para mí. Me ayudó mucho tanto cuando estuve allí como cuando estuve fuera. Siempre que voy a Huesca quedamos para tomar algo y siempre seremos amigos», resaltó el jugador en febrero al 'Diario del Alto Aragón'.

El Athletic comunicó la pasada semana que no renovarán ni Rico ni Ander Iturraspe (Abadiño, 30 años). El segundo asume su salida desde hace tiempo. De hecho, ya ha comenzado a buscar equipo, tal y como indicó este periódico.

Con Europa en juego ante el Celta, es muy complicado que se despidan de San Mamés desde el campo porque apenas entran en las convocatorias, pero no se descarta un acto de homenaje. El entrenador, Gaizka Garitano, les elogia. «Su comportamiento ha sido fenomenal siempre».