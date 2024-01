Iago Herrerín recuerda cómo Gattuso le hizo perder seis kilos en siete días para quedarse en el Valencia El exportero del Athletic ha afirmado que se arrepiente de no haber hecho «unas cosas mejor» cuando estaba en el conjunto rojiblanco

«Perdí seis kilos en siete días. Gattuso metió dentro, me 'pegó' en la cara y me dijo que me quedaba». En una entrevista publicada por Relevo, el excancerbero del Athletic, Iago Herrerín, habla sobre cómo su peso le pasó factura en varias ocasiones, ...

