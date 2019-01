Presentación del último fichaje del Athletic Ibai: «Cuando decides con el corazón salen estas cosas» Ibai posa con el escudo del Athletic. / Manu Cecilio El jugador de Santutxu recuerda que jamás ha escondido su «sentimiento por el Athletic» y promete dejarse el «alma» para ayudar al equipo de su vida ROBERT BASIC Viernes, 11 enero 2019, 11:35

Traje oscuro y mirada limpia, brillante. Con un poco de retraso sobre el horario previsto, Ibai Gómez ha comparecido esta mañana en San Mamés, donde el día anterior había presenciado la derrota copera frente al Sevilla. A su izquierda, el presidente Aitor Elizegi; a la derecha, el director deportivo Rafa Alkorta. Ambos flanqueaban a un jugador nuevo, renacido, reparado en su estado de ánimo y futbolísticamente reforzado, con confianza y fe en sus posibilidades. «Soy un futbolista distinto», ha asegurado el de Santutxu durante su presentación como nuevo miembro de la familia rojiblanca, en la que permanecerá hasta el 30 de junio de 2022.

Es lo que dice su contrato, en el que además no existe ninguna cláusula que ponga precio a su libertad. «Las dos partes sabemos que esta es mi casa y uno no piensa en salir de su casa», ha subrayado el extremo, quien ha estado exquisito en sus declaraciones y extremadamente respetuoso con su anterior equipo, el Alavés. Ha reconocido que es un «orgullo y placer» regresar a su hogar y que «cuando decides con el corazón salen estas cosas».

Hace dos años y medio que Ibai cambió San Mamés por Mendizorroza y ahora regresa para echar una mano a un equipo que atraviesa por un momento extremadamente delicado. No le asustan los problemas deportivos del Athletic, al revés, los afronta como un «reto bonito e importante» y está seguro de que los rojiblancos saldrán de ahí abajo y que acabarán peleando por «otros objetivos».

En este punto ha subrayado su proceso de aprendizaje y de maduración, que le ha convertido en lo que es ahora y que ha acabado con las dudas y los miedos que corroían a aquel jugador taciturno que se marchó en busca de minutos y paz interior. «He evolucionado tanto a nivel mental como físico. Es importante vivir experiencias y he conocido a gente que me ha ayudado mucho. Me voy a dejar el alma cada día en la defensa de este escudo», ha reforzado su mensaje. ¿Y no le da respeto regresar en estas circunstancias, con los rojiblancos en la parte baja de la tabla? «Si estuviera asustado no hubiera venido. Entre todos vamos a salir de esta situación».

El extremo no ha lanzado promesas facilonas, sino compromisos con el trabajo diario y entrega incondicional. «Mi rol será el de siempre, entrenar, volver a entrenar e intentar ser mejor. Cada vez que juego trataré de ayudar para que el equipo sea mejor», ha manifestado, encantado con la decisión que había tomado. «No hay mejor sitio para mi que estar en el Athletic. Salí para crecer, pero sin olvidarme de mi casa y sintiendo siempre el Athletic. Vengo a aportar lo que tengo y espero que salgamos de abajo muy pronto». De hecho, se ha mostrado convencido de ello y ha recordado que él estuvo peor en el Alavés y aun así el conjunto vitoriano logró la salvación y acabó bastante arriba en la tabla. «Estoy con ganas y mentalidad positiva», ha acotado, además de precisar que ha esperado hasta enero para analizar todas las opciones y escoger la que más le convenía. Evidentemente, estaba teñida de rojo y blanco.

Ibai y Elizegi se dan la mano tras firmar el contrato. / ATHLETIC

«Del Athletic desde pequeño»

En su intervención, Ibai ha regresado muchas veces al pasado y no ha escatimado en elogios hacia el Alavés, equipo en el que se ha rehabilitado como futbolista y que le ha permitido volver al punto de partida. «Yo soy del Athletic desde pequeño y era mi única experiencia profesional, pero ahora puedo decir que en Vitoria me han cuidado y les tengo mucho que agradecer». Ahora jugará ante su gente de nuevo y no se olvida del afecto de la parroquia rojiblanca.

«El cariño que me ha dado en Bilbao siempre ha sido enorme y quiero agradecérselo con trabajo». Tiene entre ceja y ceja ya el partido del domingo ante el Sevilla y augura un choque «difícil ante un gran equipo y con una plantilla completa». Él está listo para la batalla y será Gaizka Garitano el que decida el papel del de Santutxu. El extremo lo ve claro: «Estamos totalmente preparados para sacar los tres puntos y confiamos en ganar».

Antes de que Ibai hablara, Elizegi le dio las gracias por volver y agradeció el gesto de hacerlo un contexto que dista mucho de ser el idóneo. «Es una muestra de compromiso y un detalle que no olvido». Alkorta ha ido directamente al tema deportivo y ha afirmado que «hemos incorporado a un buen jugador, que va a aportar mucho. Gaizka (Garitano) está contento, la plantilla está contenta e Ibai está contento». El tiempo apremiaba y tocaba marcharse porque había que ir a Lezama a entrenar. Allí, en la factoría rojiblanca, comienza a escribirse un nuevo capítulo en la historia vital de Ibai Gómez. «Un futbolista totalmente diferente».