Ibai entra en el once en el derbi y Berchiche es duda por molestias Ibai Gómez, durante un partido. / E.C. Balenziaga será el lateral izquierdo del Athletic ante el Alavés si el zarauztarra no se recupera JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Domingo, 22 septiembre 2019, 13:56

Primera titularidad en la temporada para Ibai Gómez. Llega ante su ex equipo, el Alavés, en el derbi vasco de San Mamés. El extremo de Santutxu jugará por la banda izquierda, lo que mantendrá a Muniain en la derecha. El sacrificado es Córdoba, que incluso puede quedar fuera de la convocatoria, según ha podido saber EL CORREO.

A diferencia de otros partidos, Gaizka Garitano no dio ayer la convocatoria. La explicación puede estar en que Yuri Berchiche sufre unas molestias y se convierte en duda. Balenziaga ocuparía su puesto si no se recupera.

Pese a que los rojiblancos afrontarán tres partidos en seis días, Garitano no decreta grandes cambios y mantiene su once tipo. Sólo Ibai aparece como novedad a la espera de lo que suceda con Berchiche. Hay además otra duda, si se mantiene Unai López en el once o entra Beñat como titular por primera vez este curso en San Mamés.

El Athletic llega al derbi con dos bajas. Son De Marcos, con una lesión en el tobillo izquierdo desde hace un mes y que enfila la parte final de su recuperación, y San José, con unas molestias en la espalda que le obligan a entrenar a menor ritmo.

El Athletic jugará hoy con Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Berchiche o Balenziaga; Dani Garcia, Unai López o Beñat; Muniain, Raúl García, Ibai Gómez; y Williams.