Ibai Gómez se apunta para el partido contra el Getafe Ibai, en un amistoso de pretemporada contra el Borussia. / Juan Echeverría El de Santutxu ya está recuperado del golpe en el gemelo que le dejó fuera de la convocatoria contra el Barcelona IGOR BARCIA Jueves, 22 agosto 2019, 13:07

Ibai Gómez se apunta al partido del Getafe. El futbolista de Santutxu ya está entrenando esta semana con normalidad después de que un molesto golpe le dejara fuera de combate para el debut de Liga, y ha mostrado su deseo de estar a las órdenes de Gaizka Garitano para hacer frente al rocoso equipo madrileño, todo un examen para el Athletic este sábado. «Llevo toda la semana en el grupo y dispuesto a estar en el encuentro del sábado», ha confirmado Ibai.

El futbolista bilbaíno se ha referido a su lesión, que se produjo en plena pretemporada, aunque sus secuelas le dejaron fuera de la dinámica de grupo en el tramo final de la misma, por eso no pudo llegar a tiempo de entrar en la convocatoria frente al Barcelona. «Tuve un golpe fuerte en el gemelo que fue antes de jugar en Londres (West Ham) y Santander (Racing), pero me encontraba bien, el problema es que se me quedó una hematoma dentro que me dio lata y me llevó a estar una semana fuera. Pero ya esto recuperado», ha declarado.

Un contratiempo, el de una lesión en plena pretemporada cuando uno se está jugando el puesto para el inicio de Liga, al que Ibai ha querido poner buena cara y pasar página porque «las lesiones siempre son en mal momento. En otro momento igual hubiese arriesgado y hubiera sido peor», ha valorado.

Lo cierto es que quedarse atrás en la carrera por la titularidad es un problema este curso en una plantilla donde hay determinados puestos en los que los minutos están muy caros, y es el caso de Ibai Gómez, con notable competencia en ambos lados del ataque rojiblanco. Algo que reconoce, pero que no le preocupa. «Trabajo para estar en el once y ese es mi reto y el de todos, ayudar dentro del campo. Es cierto que hay mucha pelea, pero considero que es buenísima para el equipo, nos hace a todos mejores y el reto estar en el once siempre que pueda. Para ello trabajamos con máxima ilusión».

El hecho de haber empezado la Liga con una victoria tan importante como la del viernes ante el Barcelona ha reforzado la confianza en el trabajo que se está realizando en Lezama desde la pretemporada, algo que ha valorado Ibai en su comparecencia. «Esa victoria fueron tres puntos importantes para empezar la liga, pero claro, contra el Barça y con el ambiente que hubo, sabe mejor, pero no dejan de ser tres puntos importantes. La clave es la confianza en nuestro trabajo, porque hoy en día en el fútbol es fundamental que un equipo tenga las ideas claras, en lo que hace, y que esté trabajado, y eso pasa en nuestro caso», ha recalcado Ibai, aunque también en el rival del sábado, un Getafe que de la mano de José Bordalás se ha colado en Europa y se presenta como un rival que no oculta sus cartas.

«Sabemos qué equipo nos vamos a encontrar y que tendremos que hacer bien todo lo que sabemos si queremos sacar los puntos de allí. Creo que los dos entrenadores saben las virtudes del rival y realizarán un plan de partido que nosotros esperemos materializarlo bien. Sabemos que nos van a apretar, que no nos va a dejar meter el balón por dentro, que son agresivos y peligrosos en las contras... Va a ser un partido cerrado y de pocos goles donde deberemos hacerlo bien».