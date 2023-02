Ibai Gómez destaca cuáles son los mejores jugadores del Athletic

El exjugador del Athletic Ibai Gómez conoce bien la factoría rojiblanca. Estuvo en el club vizcaíno varias temporadas. Ahora juega como hobby en el Santutxu, donde se formó como futbolista. El bilbaíno sigue al equipo de Ernesto Valverde y se atreve a decir cuáles son sus jugadores favoritos de la plantilla.

Para Ibai, Ohian Sancet «es el jugador más completo». «Desde que subió y cada día me gusta más», sostiene el exrojiblanco, quien subraya que Ohian «va a llegar donde él quiera, tiene todas las cualidades para hacerlo».

Asimismo, al actual jugador del Santutxu también se ha fijado en las prestaciones de Vivian. «Me alegro del nivel que está dando. A nivel de los centrales Vivian está dando un nivel espectacular», ha afirmado en una entrevista en DAZN.

En sus casi 200 partidos oficiales con el Athletic, Ibai ha trabajado a las órdenes de varios técnicos. Pero se decanta por dos. «Marcelo Bielsa y Ernesto Valverde son los dos mejores entrenadores que he tenido», afirma. No obstante, a la hora de elegir entre ambos, se decanta por Valverde. «Creo que ser mejor o peor entrenador engloba muchas cosas y siempre he dicho que para mí Valverde posiblemente sea el mejor porque es muy completo», asegura.

Ibai ve que el Athletic está «trabajando bien». Cree, además, que los rojiblancos van «a entrar en Europa». Sobre la posibilidad de ganar la Copa, en la que se miden en semifinales al Osasuna, el bilbaíno tiene todas sus esperanzas en que consigan el título: «Poder ver la gabarra, aunque sea desde el borde de la ría, que me haría mucha ilusión».