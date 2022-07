Ibai Gómez ficha por el Deportivo de la Coruña

Ibai Gómez tiene nuevo equipo. El ex del Athletic jugará en el Deportivo de la Coruña, que ha anunciado este miércoles su fichaje por esta temporada «con posibilidad de ampliar su vinculación con el club al final de la misma». El bilbaíno refuerza las bandas de Riazor y la condición del club de máximo favorito al ascenso a Segunda en la segunda temporada consecutiva que le tocará bramar en la tempestad de la 1ª RFEF, la tercera categoría del fútbol nacional.

A sus 33 años y con 226 partidos en Primera (122 como titular) a sus espaldas, a Ibai Gómez no le ha quedado otra que dar dos pasos hacia atrás tras unos últimos años tumultuosos. Su último duelo como rojiblanco fue el 22 de mayo de 2021 contra el Elche. Rescindió el año de contrato que le quedaba con el Athletic y estuvo once meses sin jugar. Buscaba equipo, sin ninguna oferta firme que alcanzara sus pretensiones, mientras se entrenaba por su cuenta con el fin de no perder la forma.

En abril de esta última primavera fichó por el Foolad iraní con la ilusión de volver a sentirse futbolista. Sin embargo, la apuesta no salió como esperaba. Disputó 70 minutos en seis partidos. Experiencia enriquecedora en lo personal, pero frustrada a nivel deportivo. Ahora buscará reencontrarse y recuperar buenas sensaciones en el conjunto gallego.