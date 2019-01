Ibai: «Parte de mi corazón siempre será albiazul» Ibai, en la rueda de prensa de despedida del Alavés. / Iosu Onandia El extremo de Santutxu se despide del Alavés en una emotiva comparecencia: «He disfrutado como un niño» IÑIGO CRESPO Jueves, 10 enero 2019, 14:22

«Me despido del club que me ha hecho disfrutar de la profesión de mis sueños». Con estas palabras ha puesto punto final un emocionado Ibai Gómez a su etapa en el Alavés este jueves en Mendizorroza. El futbolista, que firma sin cláusula de rescisión por lo que resta de temporada y tres más con el Athletic, ha querido decir adiós con una comparecencia pública sin preguntas para mostrar su agradecimiento a todos los estamentos del club albiazul y despejar algunas de las dudas que podían surgir en la afición albiazul por su regreso a Bilbao en mitad de la temporada.

«Siempre he sido un hombre de fútbol y lo seguiré siendo. El simple hecho de que se generara la situación de dejar el Alavés hizo que se me saltaran las lágrimas. He disfrutado como un niño. Una parte de mi corazón siempre será albiazul», ha asegurado Ibai, que no ha podido reprimir las lágrimas al final de la lectura de su comunicado. El futbolista, acompañado por el director deportivo, Sergio Fernández, en la sala de prensa del estadio vitoriano, ha recibido el apoyo de varios componentes de la primera plantilla albiazul. Manu García, Sobrino, Martín, Burgui y Ely no han querido perderse el último acto público del extremo como jugador alavesista.

Ibai ha insistido en el sentimiento que ha desarrollado hacia el Alavés en los tres últimos años, en los que ha rozado la gloria con la final de Copa de 2017 y el drama, con el hundimiento del equipo en el primer tercio de la pasada campaña. Fue en ese instante cuando más fácil lo tuvo para salir de Vitoria, ya que se encontraba en un club que parecía hundirse y contaba con atractivas ofertas en invierno. «No os imagináis lo que me alegro de no haberme marchado en el mercado de invierno. Ahora me voy con el equipo en Champions. Quiero veros jugar en Europa, chavales», ha concluido el atacante.

Pese a su deseo de regresar a Bilbao a lo largo de su carrera, Ibai ha reconocido que en un escenario «idílico» habría preferido finalizar la campaña en Mendizorroza. «Me habría gustado que mi andadura en el Alavés fuera mucho más larga, pero por diversos motivos no ha sido posible. Me habría gustado acabar esta temporada aquí, pero ambos decidimos que hacerlo ahora sería más beneficioso para todos», ha recalcado Ibai, que forma ya parte de la historia del club albiazul.