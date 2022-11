Ibai vuelve al Santutxu trece años después: «Es una forma perfecta de cerrar mi carrera»

Diecinueve días después de anunciar por sorpresa que dejaba de ser jugador del Deportivo, Ibai Gómez (bilbaíno del barrio de Santutxu, en noviembre cumplió 32 años) ha debutado este domingo con el Santutxu, equipo de División de Honor regional al que quiere ayudar a regresar a Tercera y en el que jugará hasta el final de campaña, momento en que arrancará su carrera en los banquillos.

El primer balón que ha recibido en la banda izquierda lo ha convertido en un pase marca de la casa. Golpeo de exterior para buscar el remate en el área de Peio y del otro exjugador del Athletic en el equipo rojillo, el delantero Urko Vera, ahora capitán de los bilbaínos. Ha jugado los noventa minutos y colocado unos cuantos centros venenosos.

El igualado partido ante el Zalla se ha cerrado con un 1-1, tantos de Urko Vera de penalti y de Yosouf. Ibai ha pasado de jugar ante miles de espectadores a hacerlo ante las doscientas personas que se han reunido este domingo en Mallona y de tener vestuarios con todas las comodidades a compartir el del campo bilbaíno con los equipos que juegan antes y después que el Santutxu.

Pero no hay nostalgia por los buenos tiempos que no volverán. Todo lo contrario. Ibai ha explicado a este periódico haber vivido uno de los días «más señalados» de su carrera como jugador. «Me hace mucha ilusión estar otra vez aquí». Está orgulloso de volver a los orígenes y de acabar donde empezó, algo que lleva años proclamando cuando se le preguntaba por su despedida soñada. «Aquí empecé a jugar. Tenía tres añitos y medio», dice emocionado en el campo de Mallona al que ha vuelto trece años después de dejar en Santutxu.

«Esta es mi casa», añade. No le falta razón. «Pienso 'si en el año 2009 estaba aquí. Mira todo lo que he conseguido después'». Luego vinieron el Sestao, en Segunda B, el trampolín hacia al fútbol profesional que luego le llevó al Athletic (2010-16), Alavés (2016-19), Athletic (2019-21), Fooland de Irán (2022) y Deportivo (2022). Su carrera en el fútbol está dominada por el Santutxu: 16 años en el equipo de su barrio y 13 entre los demás clubes.

«Tenía que acabar aquí. Es la forma perfecta de cerrar mi carrera». Hay entusiasmo y emoción en el regreso al club de sus amores. «A mi aita (Miguel Ángel Gómez 'Mitxelo', que lleva 40 años en el club, los últimos 15 como presidente) le hace mucha ilusión que juegue aquí y además me agrada que el entrenador sea (Juan Carlos Marco) 'Marquitos', que es el que me hizo debutar en el fútbol senior». Los primeros recuerdos de Ibai son los del Santutxu. «Me vienen las imágenes de mi padre haciendo fichas en casa o viniendo a Mallona con él».

«Siento liberación»

Para el extremo no hay factor más importante que seguir los dictados de su corazón. «Todas las decisiones que he tomado en mi carrera me las ha dictado él», resume. «No tengo ninguna duda de que he acertado. Siento liberación, siento felicidad porque me he ido con la conciencia muy tranquila». Óscar Cano, el entrenador que llegó al Deportivo el 11 de octubre, apenas contaba con él e Ibai resolvió que no le merecía la pena el esfuerzo de estar alejado de su esposa y de sus tres hijos, de cuatro, dos años y dos meses. «Al pequeño sólo le había visto nueve días. Ni echaba una mano al Deportivo ni me compensaba. ¿Para qué esperar a dar el paso si mi decisión era dejarlo?».

Ibai se ha retirado decepcionado por no ganar, pero feliz. «Me he divertido. Es un equipo con chavales jóvenes con los que te lo pasas bien. Al concluir dejó por un momento su condición de jugador de Regional para volver a ser una figura con tirón. Una docena de niños le han reclamado para hacerse una foto con ellos. Es un referente en el Santutxu.