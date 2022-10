Iker Muniain se pierde el partido contra el Villarreal por una lesión muscular El capitán, que no jugó en el Camp Nou, sufre un problema en la zona abdominal

20.25 de este sábado. El Athletic ofrece la convocatoria. Una buena noticia, la presencia de Ander Herrera, lesionado en el Camp Nou, pero ya parece recuperado. Una mala, la ausencia de Iker Muniain. Sorpresa. ¿Qué ocurrirá? Pues bien, dos minutos más tarde, a las 20.27, el cuadro rojiblanco informa de que sufre una lesión «muscular oblícuo externo izquierdo», es decir en la zona abdominal. No se ofrece tiempo de baja, sino que se habla de «pendiente de evolución».

Valverde, en la rueda de prensa previa a la sesión, ya había dicho que había que esperar al entrenamiento para ver cómo estaba Ander Herrera, «y otros jugadores». No dio nombres. Y tres horas más tarde, se resolvió el misterio. El capitán está lesionado. Será, por tanto, el segundo partido que se pierde el navarro. No jugó ni un minuto en la derrota del Camp Nou y no saltará al césped este domingo. ¿En Girona el viernes que viene? Dependerá de su evolución.

¿Qué hará Valverde? ¿A quién colocará en su lugar? Por un parte, quizá mantenga su apuesta por Zarraga, titular por primera vez este curso en el Camp Nou. Otra opción es situar ahí a Ander Herrera, pero quizá se pronto para ponerle de inicio después de su dolencia. ¿Más? Poner a Sancet arriba y sacar a Vencedor atrás... Este domingo, a eso de las 17.15 horas, se resolverá la incógnita.