Muniain traslada un mensaje de «máxima ambición» para la nueva temporada

Iker Muniain ha trasladado en la primera rueda de prensa de la temporada 2022-23 un mensaje de «máxima ambición» a los aficionados rojiblancos. El capitán del Athletic, en su bienvenida a la nueva junta directiva liderada por Jon Uriarte y a Ernesto Valverde, ha declarado que «viene una época nueva de renovación con mucha ambición, exigencia e ilusión, que es lo que nos han trasladado en campaña y lo que he hablado con el nuevo presidente. Tiene el respaldo del equipo para que sean unos años fantásticos y vivir cosas muy bonitas».

A la hora de trasladar esa exigencia a objetivos el capitán, que votó por correo en las pasadas elecciones, no ha dudado en hablar de Europa y de finales de Copa, pese a que todavía hay pendiente una novedosa reunión con la junta directiva para establecer metas deportivas. «Siempre decimos que los objetivos deben ser lo más ambiciosos posibles, esos puestos europeos que hace años que no estamos y en Copa pelear hasta el final. Tenemos una reunión pendiente con el presidente para concretar esos objetivos que se harán públicos. pero ya digo que serán lo más ambiciosos posibles».

Para capitanear la nave rojiblanca hacia esas metas vuelve un viejo conocido como Ernesto Valverde, para el que Muniain ha tenido palabras de elogio por la labor en sus anteriores etapas en el Athletic. «Estamos muy felices de que esté aquí, es un entrenador top que conoce bien la casa, conoce a los jugadores y ya conseguimos cosas bonitas con él», ha recordado el capitán. «Deportivamente conseguimos objetivos como la Europa League, jugar en Champions, ganar una Supercopa... Cuando decidió dar un paso al lado nos dio pena, pero el fútbol es caprichoso y el destino nos ha llevado a volver a entrenar juntos. Hay muchos cambios en la plantilla y es un aliciente que le motiva, con jugadores jóvenes que vienen pisando fuerte más los veteranos a los que nos va a exigir para construir un Athletic competitivo y ganador».

En este sentido, el navarro ha hablado de el primer entrenamiento con Valverde y ha admitido que se ha encontrado a un técnico que «sigue siendo la misma persona cariñosa y cercana de siempre, que se preocupa por los jugadores. En lo futbolístico iremos viendo, a lo largo de la carrera vamos adquiriendo experiencia para crecer y él tiene una reciente en uno de los mejores equipos del mundo como es el Barça».

A nivel personal, Muniain no ha entrado a valorar dónde considera que le ubicará Ernesto Valverde. «Llevo 14 años respondiendo por mi posición en el campo y siempre digo que jugaré donde me coloquen. Puedo estar en las dos posiciones –izquierda o centro– y con Ernesto alterné, mientras que con Marcelino he jugado siempre en banda izquierda pero con libertad para ir hacia dentro. Soy un mandado, donde me digan lo intentaré hacer lo mejor posible y ayudar a los compañeros para ganar partidos».

En este aspecto personal, el diez del Athletic se ha referido a su rendimiento de la pasada temporada y que ahora se marca como objetivo mejorar sus cifras personales en beneficio del colectivo. «Tuve buenos datos en asistencias y a la hora de generar juego. Ahora lo que me planteo es aumentar esas cifras, generar juego para que el equipo se beneficie de ello y si cada uno planteamos mejorar seguro que el equipo lo agradecerá».

Si juega en la primera jornada de Liga contra el Mallorca, Muniain alcanzará la cifra de 500 partidos con el Athletic. Una marca que ha reconocido que le hace ilusión, pese a pensar en ir poco a poco. «Si Dios quiere podré alcanzar esa cifra, una cifra redonda y altísima que me llena de orgullo poder decir que la voy a alcanzar con esta camiseta. Pero primero quiero prepararme bien y después ir aumentando». ¿Y convertirse en el futbolista con más partidos en la historia del Athletic superando los 614 de Iribar? «Tiempo hay pero no me gusta pensar a largo plazo, porque nunca sabes las circunstancias, así que mejor disfrutar cada partido que juegue», ha declarado. un jugador que afronta su decimocuarta temporada con el Athletic y que ha reconocido que mantiene la ilusión del primer día. «De cada pretemporada me motiva todo, la ilusión de los compañeros, la motivación extra cuando llega un nuevo entrenador, la pelea de los chavales por hacerse con un hueco en la primera plantilla, ver cómo van creciendo...».