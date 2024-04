La imagen que evidencia la goleada del Athletic en las gradas de La Cartuja y que enfada en Mallorca

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 8 de abril 2024, 18:34 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La imagen lo dice todo. Celebración del Athletic en La Cartuja. Ni un aficionado rojiblanco abandona la grada. Muniain ya ha levantado la Copa. Por fin. Y ya sobre el cesped, lo brindaron con su afición. La que tanto empujó. La que tanto sufrió. La que tanto celebró. Mostraron el ansiado metal al fondo en el que se ubicaba la afición de los 'leones', según el reparto de entradas. Lo lógico. Lo inesperado fue que también acudieran a lucirla en la zona destinada al público del Mallorca. Lo que tendría que ser una grada desierta, con los asientos ya desnudos, lucía un intenso rojiblanco. Más de la mitad del anillo inferior estaba ocupado por athleticzales que habían bajado lo más cerca posible del césped para celebrarlo junto a los jugadores.

Esa imagen ha generado un importante malestar entre la hinchada bermellona. De hecho, han denunciado de forma reiterada que se encontraban rodeados de aficionados del Athletic. Había ikurriñas, banderas, bufandas, camisetas rojiblancas... Algo que ha sido posible solo por una explicación: los propios aficionados del Mallorca vendieron entradas a sus homónimos rivales. No hay otra vía. La venta estaba prohibida a todo aquel que no fuese socio bermellón o no estuviese empadronado en Baleares.

Todo eso había de gente del Athletic en la grada del Mallorca. Todo eso! Sin duda alguna, el principal lunar del día. 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/CpMG7zm6Wr — Matías Xim (@Matiasxim) April 7, 2024

Se da la circunstancia que en la misma mañana del día del partido, el Athletic anunció que estaría permitido acudir con distintivos del club bilbaíno a la grada del Mallorca. Algo que en un primer momento, por motivos de seguridad, estaba prohibido, tal y como decidieron la Policía Nacional y la Real Federación Española de Fútbol. Según los datos que se manejan, aproximadamente tres cuartas partes del campo estuvieron ocupadas por athleticzales. Unos treinta mil de los 56.000 del aforo total.

Todos estos socios que hábeis venido las entradas a los del bilbao espero y deseo que no volvais a entrar en son moix, no ós mereceis este escudo, es demasiado para vosotros, como se dice en Mallorca, PESETERO!! #RCDMallorca #CopaDelRey — Toni Servera (@Servera_11) April 6, 2024

Ya durante el partido se veía claramente que el Fondo Norte, el espacio destinado a la afición bermellona, estaba notablemente ocupado por gente del Athletic. Era la parte alta, en el anillo superior que se tiñó de rojiblanco. Fue aún más evidente cuando acabó el encuentro. Cuando ya los campeones celebraban el título, la hinchada balear abandonó el campo. Salvo los athleticzales en zona 'enemiga'. Todos bajaron hasta la zona más próxima al césped para estar cerca de los campeones. Los jugadores en un primer momento evitaron esa zona. Tras completar la vuelta de honor y ver el anillo teñido de rojiblanco, finalmente les brindaron la Copa y se acercaron. Una imagen que resquema en Mallorca, cuyo afición lamenta que los suyos hayan revendido para lucrarse entradas a los rivales.