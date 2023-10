La imagen del hincha del Athletic más viral: «Estoy flipando, no me esperaba esta reacción. Me alegro de verlo» La imagen de Jon Azanza, el seguidor del Athletic que aguantó con una sonrisa la fiesta en la grada realista, ha dado la vuelta al mundo

Robert Basic y Julen Ensunza Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Solo bastaron unos segundos para que la imagen diera la vuelta al mundo. Se viralizó en un abrir y cerrar de ojos a través de los canales de televisión, redes sociales y páginas web, que no dejaban de reproducir en bucle el vídeo en el que se veía a un seguidor del Athletic rodeado de cientos de realistas que festejaban de espaldas y botando -un movimiento habitual en el Reale Arena- el tercer gol de los donostiarras en el derbi del sábado. Él, sonriente y con los brazos cruzados y luego en jarra, se convirtió sin quererlo en el icono de la normalidad y respeto que deberían imperar en los campos de fútbol. «Estoy flipando. No me esperaba esta reacción. Me alegro de verlo», dijo este domingo Jon Azanza a GOL mientras veía la grabación.

Cuando te vas de fiesta con tus colegas y llevas tú el coche. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/H2xJZnQdk4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2023 Este aficionado rojiblanco explicó que acabó rodeado de cientos de hinchas txuriurdines porque estaba en la localidad de un amigo, socio de la Real Sociedad, quien le dejó el carnet porque no podía acudir al derbi. «Me lo cedió para ver el partido ya que nunca había estado en Anoeta. ¡Qué oportunidad!», pensó en aquel momento, sin saber que unas horas más tarde su imagen no pararía de reproducirse en la red y las televisiones. «Me fui con otra amiga, que estaba a mi derecha. Ahí me tenéis», dijo Azanza al verse en las pantallas. Orgullos@s de lo que somos. En los días buenos y en los malos.



𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘. 𝗕𝗘𝗧𝗜. 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗧𝗜𝗖 𝗖𝗟𝗨𝗕 #RealSociedadAthletic #LaLigaHighlights pic.twitter.com/M4JVurYOUA — Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2023 Trikitixa y Villalibre Cuando le preguntaron por su sonrisa en medio de la tormenta y los brazos cruzados, con el 3-0 en el marcador, el aficonado rojiblanco comentó que «no era consciente de los gestos que había hecho hasta que vi las imágenes. No me quedó tan mal. Yo voy al fútbol a ver un espectáculo, a pasarlo bien. No voy a salir triste. Si pierdes, te llevas una decepción, pero no por eso me va a cambiar la noche». En este punto, Azanza desveló que forma parte de la electrocharanga en la que también está el 'Búfalo'. «Empecé a tocar y coincidí con Villalibre». El delantero actúa con la trompeta y él, con la trikitixa. De hecho, cerró cu intervención en el programa interpretando el himno del Athletic.