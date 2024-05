La otra imagen viral que han compartido los hermanos Nico e Iñaki Williams

Silvia Osorio Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 29 de mayo 2024, 13:06 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

En las últimas 24 horas, una imagen de apoyo a Palestina se ha hecho viral en redes y se ha compartido más de 40 millones de veces en Instagram. Los ojos están puestos sobre la guerra en Gaza. La campaña bautizada como 'All Eyes On Rafah ' -en castellano 'Todos los ojos en Rafah'- ha generado una respuesta sin precedentes contra la masacre de Netayanhu en un campo de refugiados palestinos.

Sin embargo, hay otros dramas en el mundo que no se deben olvidar. Al menos, así lo han debido pensar los hermanos Iñaki y Nico Williams. Los dos futbolistas del Athletic han compartido en sus perfiles de Instagram una foto que recuerda que el conflicto en la República Democrática de El Congo ni mucho menos ha terminado y que miles y miles de ciudadanos mueren de hambre cada día. La imagen, con un lema muy similar a la de Gaza -'All eyes on Kongo'-, también se ha compartido más de medio millón de veces.