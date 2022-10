Impiden entrar al Camp Nou con su careta al 'león belga' «Es una vergüenza. Es el primer campo en el que me pasa», denuncia el hincha del Athletic

Fernando Redondo es uno de los hinchas más peculiares del Athletic. Vizcaíno afincado en Bruselas, es habitual verle en los partidos del equipo rojiblanco con su careta de león, sin la que no se deja retratar.

Esta noche ha entrado al Sportify Camp Nou sin ella. Se lo ha impedido la seguridad del estadio. «He pasado todas la barreras de acceso y en la última no me han dejado entrar pese a identificarme», ha relatado. «Es una vergüenza. Sólo me ha pasado en este campo», denuncia.