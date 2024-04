El importante aviso de la FEF a los aficionados del Athletic que tengan entradas en la zona del Mallorca

Prevenir posibles altercados entre aficiones. Es el objetivo de las normas de protocolo, impuestas por la Federación Española de Fútbol (FEF), que tendrán que seguir los rojiblancos que tengan entrada en la zona del Mallorca en el estadio de La Cartuja durante la final de Copa, según ha recordado la guía informativa compartida por el Athletic de cara al partido del sábado.

En el caso de los aficionados del Athletic que quieran ver la final en la zona del Mallorca, no podrán entrar en el estadio con camisetas, bufandas o banderas de su equipo. En ese sentido, la FEF advierte de que se realizarán diversos controles tanto en el anillo exterior como en los tornos de acceso a La Cartuja para impedir su paso. Por ello, cuidado con no respetar esta norma de etiqueta porque las personas que no la respeten se quedarán compuestos y sin final de Copa.