El impulso de San Mamés

En ese momento confuso en que las piernas comienzan a fallar y los pulmones se quedan sin saldo, la afición de San Mamés sale al rescate de sus jugadores. Sus ánimos rotulan pinturas de guerra en el rostro de los futbolistas. Un plus. Un poco más. Iker Muniain jugó uno de sus partidos más completos ante el Barcelona en la pasada eliminatoria de Copa. Marcó dos goles, generó peligro y arrimó el hombro en defensa hasta el último minuto de la prórroga. Realizó un despliegue físico brutal. ¿Tanto influyen en el rendimiento el ambiente de La Catedral y que el rival sea su verdugo habitual en esta competición?

La cifra

150 kilómetros corrieron los jugadores del Athletic en la eliminatoria contra el Barça.

Alberto del Campo es catedrático de Antropología en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Le gusta el fútbol y analizarlo desde su óptica. Recurre a la neurología, a los estudios sobre motivación. El primer corredor que completó el maratón murió al cruzar la raya. «En situaciones de estrés, el cerebro ordena la generación de dopamina», apunta. Se estimula. «Y cuando peleas o juegas un partido por los tuyos, por tu familia, rindes más. Eso influye mucho en un equipo como el Athletic, formado por jugadores que han crecido queriendo vestir esa camiseta, la suya», argumenta.

Marcelino, técnico del Athletic, cifró en «150 kilómetros en 120 minutos» la distancia que habían recorrido sus futbolistas ante el Barcelona. De cara al siguiente partido frente al Rayo, animó así a su plantilla: «Estaremos como trapos, pero debemos demostrar lo que llevamos dentro». Coraje en las entrañas. En ese duelo con el Barça, Muniain metió dos goles, creó cinco ocasiones, remató cuatro veces, dio 76 toques y 34 pases con acierto. Y corrió como nunca, incluida la prórroga, animado por los 37.287 espectadores que llenaron tres cuartas partes de La Catedral (era el límite impuesto por las medidas anticovid). «Tras jugar a puerta cerrada durante la pandemia, recuperar el público es muy importante, sobre todo, para equipos como el Athletic».

Del Campo compara las raíces del conjunto rojiblanco con, por ejemplo, el Real Madrid, tejido con estrellas internacionales. «Un jugador del Madrid igual ha nacido en Brasil, ha pasado luego por un equipo holandés y lleva dos años en el Bernabéu. Por eso, su rendimiento no puede depender del ánimo que recibe de una afición con la que no ha crecido». El Athletic es otra cosa. Algo parecido a una familia. «Muniain reconoce los rostros de los aficionados que están junto al banderín cuando va a sacar un córner. En otros clubes donde los futbolistas van y vienen la relación es más fría. Viven, además, en una burbuja, sin relacionarse con la gente; tienen al asesor de prensa del club para decirles con quién pueden o no hablar», señala.

El «imprevisible» fútbol

En este punto, la psicóloga María Ruiz de Oña, que fue responsable del área de Psicología del Athletic y que hoy dirige el departamento de Neuropsicología en Fútbol de la Academia Aspire en Catar, ofrece una visión distinta. A su juicio, este deporte es demasiado imprevisible. Tiene tantas variables que es imposible reducirlo sólo a datos. Ahora que se pueden conocer todos los niveles fisiológicos de un jugador, Ruiz de Oña sostiene que hay que ir más allá. «Los datos sirven para comprender las cosas, pero no a las personas», defiende. Y lo explica: «Tener esos datos le da seguridad al jugador, pero eso no responde a la realidad del fútbol, que es incierto. Los deportistas deben tener la madurez para competir en todas las circunstancias». Tienen que ser autónomos, «sin depender de algo externo» como en este caso el empuje anímico de San Mamés.

«Los jugadores deben tener la madurez para competir en todas las circunstancias» María Ruiz de Oña | Psicóloga

«Cuando peleas por los tuyos, por tu casa, rindes más. En el Athletic han crecido queriendo esa camiseta» Alberto del Campo | Antropólogo

En su opinión, no se trata de controlar la situación «sino de comprenderla». En el próximo partido, ante el Real Madrid en la Copa, la condiciones pueden variar. Quizá no llueva como frente al Barcelona. Igual se adelanta el rival en el marcador... «No se puede controlar la incertidumbre del fútbol, pero sí comprenderla». Hay muchas cuestiones detrás del rendimiento de un futbolista en un partido: «Ha corrido mucho, vale, pero, ¿lo ha hecho con sentido? ¿Cómo ha contribuido el resto del equipo en el juego de uno de sus integrantes? ¿Qué tiene que dejar de pasar en el siguiente encuentro para lograr una mejora?». El jugador tiene que aprender a dominar todas las circunstancias que puedan darse en encuentro.

Por eso, como recuerda el antropólogo Alberto del Campo, hay futbolistas que se han sentido más cómodos jugando a puerta cerrada, «sin la presión del público». Pero algo así, cree, no les puede suceder a los rojiblancos, que viven en simbiosis con su afición. «El Athletic depende más de su público». San Mamés es su hogar desde que eran niños. «Cuando el ser humano dejó de ser nómada, se refugió en su casa. Durante la pandemia, hicimos eso. En casa y con la familia». Del Campo no olvida otro componente que pudo sobrevolar en la eliminatoria con el Barça: «La revancha. Ante un rival así, que te ha ganado muchas veces, esa revancha tiene que ser pública. Delante de tu gente, que lo vean, en tu casa». Así fue esa noche en la que Muniain corrió como nunca. «En Bilbao se habla de fútbol en plural. 'Juntos podemos'. Frente a rivales más poderosos y llenos de individualidades, en el Athletic prima la solidaridad». No se trata del «león», sino de los «leones». Ellos corren y La Catedral ruge por ellos.