Iñaki Williams bromea con su hermano: «Ha servido echarle la bronca a Nico»

El final del Athletic-Alavés de mediados de marzo dejó una insólita imagen: una discusión entre los hermanos Williams en el campo. ¿El motivo? Que el pequeño Nico hubiera tomado la decisión de disparar en lugar de pasarle la pelota a Iñaki, quien sí tenía opciones de rematar. Fue el propio Nico quien explicó lo sucedido en 'La Resistencia': «Fue por una acción que tenía en banda y que decidí chutar. Él me dice que soy un 'fumao' y que tenía que haberla pasado. Estábamos discutiendo por eso, pero son cosas de hermanos que no va a más. Estuvimos una hora luego en el vestuario, pero llegamos a casa e hicimos las paces. Nos pasa habitualmente. Yo soy el pequeño y tengo que callar. Y como él es el mayor, siempre te reclama algo».

Ayer en Getafe el pequeño de los Williams dio sin embargo dos asistencias de gol al mayor. «Echarle la bronca ha servido», lanzó en broma Iñaki al acabar el partido. Luego, ya en serio, sentenció que «jugar con él es un placer».

Iñaki lleva trece goles esta campaña, a dos de su mejor marca, que fue durante la temporada 2018-19 con 15 tantos. Estaba feliz tras recuperar la senda del triunfo. «Ha sido un ejercicio de supervivencia, hemos estado inmensos. Unai Simón es nuestro salvador, queremos que se lleve el Zamora. Ha hecho un paradón increíble en el penalti. Queremos que esto ocurra, certificar la quinta plaza y pelear por la cuarta».

Pero Williams no estaba contento con el arbitraje. Cree injusta la roja a Yeray porque Paredes llegaba a hacer la cobertura y no cree que hubiera penalti de Raúl García. «Rulo salta para cortar ese centro y para impulsarte tienes que levantar un poco el brazo, pero es algo natural, no se intenta hacer grande».

El delantero rojiblanco insiste en que los jugadores están desconcertados y que no saben que es punible y que no en estas jugadas. «Estamos viendo cosas raras con las manos. El colectivo arbitral tiene que hacer una reflexión y explicarnos cuándo es mano y cuándo no».