Iñaki Williams se cae de la convocatoria de Ghana por un problema en la rodilla

Iñaki Williams no jugará con la selección de Ghana el 18 de junio, como tenía previsto, contra Madagascar. El futbolista del Athletic, según el parte médico ofrecido por el Athletic, sufre «unas molestias de larga evolución en su rodilla derecha» y los servicios médicos del club apuestan por realizar «un procedimiento médico conservador durante el periodo de descanso».

Poco después de que el club anunciara su ausencia, Williams explicó lo sucedido con un mensaje en sus redes sociales. «Debido al dolor que he sufrido en la rodilla derecha en la recta final de temporada, he tomado la decisión junto al equipo médico de parar y tratarme para poder llegar a la pretemporada al 100%. Esta decisión no ha sido fácil ya que en consecuencia no podré estar en la cita que tenía en los próximos días con mi selección. Quiero transmitir que mi compromiso es total y que volveré con los 'Blackstars' si el seleccionador lo considera oportuno en futuras convocatorias. Gracias a todos de nuevo por el apoyo incondicional».

Williams es el último jugador que se une a una enfermería en la que está Morcillo, con problemas en la clavícula y tres operaciones. Yeray Álvarez, intervenido el pasado miércoles de pubis y que espera regresar para la pretemporada. Y el domingo, tras el partido en el Bernabéu, aparecieron en esta lista Mikel Vesga con «una lesión muscular en su aductor mediano derecho».

También Nico Williams. Padece «una talalgia en su pie izquierdo» que, de momento, no le ha dejado fuera de la selección española como le ha sucedido a David García sustituido por Nacho. Y Yuri Berchiche «con una contusión en la cabeza de peroné de su pierna derecha» tras una entrada de Carvajal.