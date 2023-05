Las palabras de consuelo de Iñaki Williams a Nico tras las críticas en la semifinal de Copa

Igor Barcia Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La eliminación del Athletic en semifinales de Copa fue especialmente dolorosa para Nico Williams, que además de ser el triste protagonista por fallar dos clamorosas ocasiones, se vio obligado a borrarse durante unos días las redes sociales ante los insultos que estaba recibiendo. El propio Athletic tuvo que sacar un comunicado oficial defendiendo a su joven promesa. Todo el vestuario le apoyó en aquel momento, incluido su hermano mayor Iñaki, que además charló con él en un entorno privado.

Un mes después, el nueve rojiblanco ha desvelado en rueda de prensa cómo trató de consolar a Nico aquellos días. «La cara b de las redes sociales son cosas que no puedes controlar. Nico es un chico muy joven, a todos nos ha tocado vivir estas cosas y como hermano traté de apoyar. Después de aquel partido fui a casa de mis padres para estar con él y le dije que la gente que le queremos y que confiamos nunca va a dudar y que él no lo haga porque cuatro anormales se metan con él. Que las cosas que ha hecho para llegar hasta aquí las debe seguir haciendo. Además tuvo una revancha muy rápida contra el Espanyol y creo que ha aprendido una lección para manejar en el futuro sus emociones».

Fue la primera gran crisis de Nico desde que debutó en Primera. Pero no tardó mucho en solventarla. Días después, contra el Espanyol, salió a falta de media hora y anotó el gol de la sentencia del partido. Lo he pasado muy mal, me he comido mucho la cabeza y no creía en mí», indicó nada más concluir aquel choque.

Los «insultos y faltas de respeto» que recibió el jugador en redes sociales tras el partido de Osasuna quedaron silenciados rápidamente gracias al apoyo que recibió el jugador. En un entrenamiento a puerta abierta en San Mamés, se oyeron aplausos, que se transformaron en ovación en el momento en el que el pequeño de los Williams apareció en el césped. En ese momento, se produjo una tormenta de ánimos y se escucharon los primeros gritos de las 10.000 personas que acudieron al estadio. «Nico, Nico, Nico...». Estos cánticos repitieron en varios momentos de la sesión.