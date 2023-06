Iñaki Williams: «Parecía que un negro no podía jugar en el Athletic pero ya no es así»

La insignia de embajadora del 125 aniversario del Athletic luce de forma muy especial junto al corazón de María Arthuer, la madre de Iñaki y Nico Williams. Una distinción que le ha entregado José Ángel Iribar junto con el presidente Jon Uriarte y con la que el club ha querido distinguir en homenaje a la inestimable aportación que la comunidad migrante llegada a Eukadi. El acto ha tenido lugar este jueves en una edición especial del festival 'Letras y Fútbol' que ha versado sobre el valor social y cultural de la migración. En él han intervenido, además de la ya nueva embajadora del Athletic, su hijo Iñaki -Nico observaba con atención la en primera fila-, el músico Nickzzy, el bertsolari Jon Maia, la periodista Esther Ogunleye y la investigadora especializada en migraciones y feminismos Jeanne Rolande Dacougna.

Ante una concurrida asistencia de todas las edades -también han estado Jon Uriarte y el director deportivo Mikel González en un discreto segundo plano-, cada uno de los protagonistas ha ido desgranando vivencias y retos personales con los que han tenido que convivir y superar en pos de la integración en la sociedad vasca. Racismo, feminismo, euskera… todos temas de candente actualidad. Y también, por supuesto, el deporte. Más concretamente el fútbol y el Athletic, convertido en un espacio para todos. Los Williams han sido los primeros en llegar, abriendo una brecha que muchos más están dispuestos a seguir.

«Mi caso ha sido muy visible no solo en Euskadi sino también a nivel nacional. Parecía que un negro no podía jugar en el Athletic, que necesitabas ser el hijo del Olentzero para hacerlo. Pero ese prejuicio se ha ido borrando», ha explicado Iñaki Williams, orgulloso del camino abierto. «Ser negro y ser vasco es lo que me ha tocado representar. Mi historia ya la conocéis. Yo estoy aquí intentando representar de alguna manera a todos los migrantes, a esos chavales que tienen el sueño de jugar en el Athletic», ha proseguido.

«Pronto será posible hacer un once rojiblanco solo con jugadores negros»

El delantero rojiblanco ha hecho un paralelismo entre su experiencia vital y el Athletic, «que ha tenido que pelearse contra todos por mantenerse en Primera». «Y a muchos de los inmigrantes también nos toca pelear para tirar muchas puertas abajo. Afortunadamente, el mundo está cambiando y cada vez somos más», se felicitaba. En este sentido, Iñaki Williams ha revelado una broma que suele hacerles a sus compañeros de vestuario advirtiéndoles de que pronto será posible «hacer un once rojiblanco solo con jugadores negros».

«Yo me siento muy querido y valorado», ha agradecido el mayor de los hermanos. «En Ghana se habla muy bien del Athletic, estoy superfeliz y orgulloso. Ojalá este legado que estoy construyendo continúe muchos años más y hay más jugadores negros para completar un once del Athletic».

«Muchas gracias por esto, estoy orgullosa de mis dos hijos, del Athletic y del País Vasco por haberme elegido para este gran premio. Muchas gracias a todos», expresaba una emocionada María Arthuer al final de un acto que ha tenido como guinda un sentido bertso de Jon Maia.