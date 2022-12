Iñaki Williams sigue y sigue... Y no para. El delantero del Athletic cerró en el Benito Villamarín el pasado jueves su sexto año consecutivo en el que juega todos los partidos de la Liga con elAthletic. Desde 2017, ha cerrado cada ejercicio con pleno de encuentros en la competición de la regularidad. Nada le detiene.Nada frena a este futbolista que acumula duelos y más duelos en un torneo que suma 38 jornadas por temporada.

La racha de comparecencias seguidas arrancó allá por un lejano 20 de abril de 2016 en San Mamés contra el Atlético. No obstante, ese ejercicio no se puede contar ya que se ausentó en un puñado de fechas por una lesión en el tobillo que le apartó casi un mes, además de un problema muscular que le retiró de otro duelo. A partir de ahí, no se ha quedado fuera en ningún choque de la Liga. Son 248 encuentros en esa marcha casi imposible de igualar –ya son 46 más de los 202 partidos que había firmado Juanan Larrañaga, propietario del anterior récord–, 227 si solo se miran los jugados en estos seis años: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

El mayor de los hermanos Williams, durante este tiempo, ha celebrado 48 dianas, una cada poco menos de cinco duelos. El año 2019 fue el que más goles celebró, trece, seguido de este 2022 que hoy se cierra, con ocho –cinco de ellos esta temporada 2022-23– y de 2021. ¿Y cuántos dobletes ha conseguido en este tramo de su carrera? Lo han sufrido el Betis, el Atlético, elSevilla, elRayo Vallecano y el Málaga.

El único que lo ha logrado

Nadie había conseguido antes esta proeza en el campeonato de la regularidad, esta continuidad. Sí, hubo futbolistas, como Alfredo Di Stéfano y Juan Antonio Ipiña, nacido en Ortuella, que acumularon cinco ejercicios, pero nadie alcanzó seis, como acaba de hacer el internacional con Ghana, que es verdad que ha tenido momentos de dudas, de desconocer si iba a poder continuar con esta formidable cadena.

Sucedió, por ejemplo, a finales de agosto.Williams se retiró durante la victoria frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.Sufrió «un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho», según el parte médico facilitado por la entidad bilbaína. Pues bien, en la jornada siguiente, en la cuatro, fue titular frente al Espanyol en San Mamés.

Y es que el bilbaíno cuenta con un don. «Tolera muy bien cualquier molestia», expuso entonces ErnestoValverde.Esa cualidad le ha llevado a batir otra plusmarca en la Liga:seis años sin perderse un partido. Y casi siempre con una notable carga de minutos. En lo que se lleva de curso 2022-23, es el futbolista de campo con más tiempo sobre el terreno de juego. Y casi siempre termina en el podio de los profesionales más utilizados. Y lo que le queda. De momento, el próximo encuentro de los bilbaínos en este torneo será el 9 de enero en SanMamés frente a Osasuna (21 horas). Será la vuelta a La Catedral dos mes después.