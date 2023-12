Iñaki Williams: «Nos vamos frustrados por haber perdido dos puntos»

Iñaki Williams, uno de los hombres más en forma del Athletic y que a la postre fue el autor del único tanto rojiblanco en el estadio Los Cármenes, no tuvo reparos en reconocer tras el empate final (1-1) que «hemos perdido dos puntos y nos vamos frustrados». Sin embargo, el mayor de la saga aseguró que «no hay tiempo para lamentaciones» ante la visita el sábado del Atlético de Simeone a San Mamés. El choque ante los colchoneros «será complicado, pero esperamos sacar los tres puntos», adelantó el internacional con Ghana .

Sobre el duelo destacó que los rojiblancos fueron «superiores», pero «no hemos estado solventes en la áreas». Asimismo, calificó de «desconexión» lo acontecido en la segunda mitad, después de un primer tiempo con ocasiones para poder sentenciar. Tras el descanso, «nos han apretado y no nos hemos sentido cómodos, pese a que hemos dispuesto de oportunidades para llevarnos el partido», explicó.

El mayor de los Williams, que ha marcado en las tres últimas jornadas, achacó su gran momento a la «constancia» y al «trabajo diario». «Hoy he rematado bien y no ha entrado, mientras que la víspera rematé mal y marqué. Esto son sensaciones y me centro en ayudar al equipo con esfuerzo y trabajo. Si llegan los goles mejor porque los delanteros vivimos de ello», concluyó.

«Nos ha faltado claridad»

El técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, se mostró más comedido pero también reconoció que «nos ha penalizado no haber rematado en una primera parte en la que el marcador se ha quedado corto». El de Viandar de la Vera echó en falta «finura para definir situaciones que podían haber acabado en peligro» en el segundo periodo. «Sabíamos que iban a apretar pero nos ha faltado claridad», lamentó sobre el desenlace de un partido que calificó de «triste» por el fallecimiento la víspera de un aficionado local. Valverde prefirió no darle vueltas al tanto en propia puerta de Ruiz de Galarreta. «Ha sido una jugada desgraciada y esas cosas forman parte del juego», enfatizó.