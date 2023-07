La incógnita Yuri Berchiche: ¿Llegará al estreno contra el Madrid?

. A quince días para que el Athletic comience la Liga en San Mamés contra el Real Madrid (sábado 12 de agosto, 21.30 horas), Yuri Berchiche (33 años) sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros. El lateral izquierdo de Zarautz todavía arrastra la fractura en el peroné derecho que le provocó Dani Carvajal en el último partido de la pasada Liga en el Santiago Bernabéu .Han transcurrido 55 días desde aquella acción, y el bravo futbolista guipuzcoano continúa en el dique seco. Ernesto Valverde adelantó el pasado jueves que espera que se reincorpore al grupo la próxima semana. «Le hemos dado un poco más de tiempo porque parecía que lo necesitaba», aseguró el entrenador rojiblanco. La pregunta es:¿Llegará a ese estreno contra los blancos? Es una incógnita. En caso de que no esté disponible –quizá sea un poco precipitado que actúe de titular con un puñado de entrenamientos–, la primera opción es Imanol García de Albéniz, titular el pasado jueves en el primero ensayo general de la pretemporada, con el polivalente Iñigo Lekue siempre en la recámara.

Berchiche, un jugador muy físico, está sufriendo un calvario con las lesiones en las últimas temporadas. Una pubalgia, de la que se tuvo que operar, el covid y sus efectos secundarios en forma de mareos, unos problemas en el talón que no se terminaban de restablecer... «Hace mucho que no disfruto jugando», confesó en noviembre de 2022. Y fue más allá: «Después de la pandemia me costó más que nunca. Había días que me costaba mucho venir a Lezama. Incluso jugar en San Mamés. No ha sido fácil para mí. Por suerte, ya le he podido dar la vuelta», afirmó un futbolista que mezcló altibajos durante el pasado ejercicio, pero siempre fue el elegido por Valverde para ser el titular.

Con un verano de por medio, en su último año de contrato, Yuri esperaba ponerse a punto con el resto de sus compañeros para iniciar el curso a tope. No obstante, en el último partido de la pasada Liga, en el minuto 84, cuando ya no quedaba nada para terminar el encuentro, el guipuzcoano se encontró con la entrada de Carvajal. Y todos sus planes –y en parte también los de Txingurri ya que confía ciegamente en este futbolista– se fueron al traste.

A principios de julio, el jefe de los servicios médicos calculó que para finales de este mes Yuri Berchiche podía estar con el resto del equipo. Sin embargo, Josean Lekue puntualizó que, al tratarse de una fractura, había que cogerlo con alfileres, que quizá tardaría más en restablecerse de una dolencia que, en un primer momento, se quedó en un golpe y que con el paso de los días y al ver que el dolor no remitía se evaluó como una fractura. Y, de momento, sigue al margen, aunque el cuerpo técnico le espera a partir del lunes.

Debutar a lo grande

No obstante, todo este tiempo ha ido cada día a Lezama. Lo explicó el miércoles Iñigo Lekue. «Fue una lesión bastante fuerte. Una fractura bastante considerable en el peroné. Es algo que más que el proceso de la lesión, por mucho que puedas o quieras acelerar, la regeneración ósea tiene un proceso que tendrá que cumplir los días que necesite. El está bien, tranquilo, recuperándose bien en el gimnasio, en el fisio. Cuando esta fractura esté consolida podrá empezar a hacer más cosas y saltar al campo que es lo que quiere», analizó uno de los dos candidatos a sustituirle.

En principio, todo apunta a que ImanolGarcía de Albéniz será el elegido. De 23 años, nacido en Gallarta, rindió a buen nivel en su cesión al Eibar hasta que se lesionó del tendón de Aquiles.Ya está restablecido y, si Berchiche no llega, puede debutar a lo grande con el primer equipo del Athletic: en San Mamés contra el Madrid.