El inesperado pasillo del Getafe y las madres de sus jugadores al Athletic

Gran detalle del Getafe con el Athletic. Casi un mes después de que los rojiblancos ganaran la Copa en Sevilla, el cuadro madrileño ha querido rendir tributo al campeón. Lo ha hecho con un inesperado pasillo. Nadie contaba con él porque las normas de la cortesía en el fútbol indican que ese reconocimiento corresponde al siguiente rival tras ganar un título. Es lo que hizo el Villarreal. Granada y Atlético de Madrid, los siguientes rivales, no rindieron tributo a los rojiblancos.

Por eso ha causado sorpresa el gran detalle del Getafe. Además, no sólo lo han hecho sus jugadores. También sus madres. Habían saltado al campo cada una de la mano de su hijo en el homenaje del club madrileño al próximo Día de la Madre. Los futbolistas les han hecho colocarse con ellos para hacer pasillo al campeón de Copa.

💙 El homenaje del @GetafeCF a las madres por el Día de la Madre



🏆 ¡Y pasillo al @AthleticClub por el título de la Copa del Rey!



El detalle gana valor si se recuerda lo que sucedió en la ida en San Mamés. Aquel partido acabó con una tremenda polémica. Hubo un enfrentamiento entre Iñaki Williams y José Bordalás. El delantero le recriminó el comportamiento antideportivo de sus jugadores, se formó una trifulca y el internacional con Ghana saltó contra el preparador alicantino. «Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol. En los últimos minutos, con la adrenalina, he ido a recriminarle. No me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada», lanzó el futbolista rojiblanco.