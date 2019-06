Grada de animación La Iñigo Cabacas Herri Harmaila pide estar detrás de la portería de San Mamés Mejorar la animación de San Mamés es una de las prioridades que se ha fijado la actual junta directiva. / manu cecilio ROBERT BASIC Jueves, 27 junio 2019, 01:12

La iniciativa del club de trabajar en favor de la composición de una grada de animación uniforme y definida ha tenido una buena acogida por parte de algunos grupos y peñas que acuden con regularidad a San Mamés. Una de ellas es la de Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH), la agrupación más activa en este apartado y que suele llevar la voz cantante a la hora de crear ambiente en el templo rojiblanco. «Vemos positivo que se estén dando pasos a favor de una animación más amplia. La parte fundamental debe ser la ICHH», expone Borja Merino, uno de sus integrantes. «Es una buena iniciativa, pero será complicado», añade Joseba García, presidente de la Peña Deusto.

Merino saluda la decisión del club, pero insiste en que la ICHH «debe ubicarse detrás de la portería». Recuerda que era su sitio en el viejo campo y que con el traslado al nuevo se les acomodó fundamentalmente en el sector 110, en una de las esquinas. «En su día se nos desplazó y nuestra intención es estar detrás de la portería, donde se encuentra la zona de animación más fuerte. Solo hay que ver el resto de los estadios de Europa para darse cuenta de que allí están las hinchadas más bulliciosas», argumenta. Admite que se trata de algo complicado a día de hoy, «porque las localidades están ocupadas», pero no contempla otro escenario que no sea el regreso a la vieja ubicación.

Este integrante de la ICHH advierte del peligro de llenar estos sectores de gente joven, abonados, y dejar fuera a socios que, como ellos, desean y demandan estar detrás de la portería. «No vamos a estar en contra de lo que se hace -en referencia al anuncio del club- ni por supuesto de que haya chavales jóvenes. Lo que decimos es que el ICHH debe ser la punta de lanza y la fuerza motora de la animación en San Mamés».

También saluda el proyecto Joseba García. «Será un proceso lento y complejo, pero positivo. No hay que obligar a nadie a irse -en alusión a los socios que tienen su localidad allí-, sino ofrecer buenas alternativas y que la gente se vaya contenta». El presidente de la Peña Deusto avisa que habrá personas que no querrán moverse -«uno me ha dicho que no se iría ni al asiento de al lado»- y por eso pide una «buena transición, no traumática. Todo el mundo debe poner de su parte, el socio y el club».