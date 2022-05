Iñigo Córdoba regresa al Athletic El extremo bilbaíno da por terminada su etapa en el Go Ahead Eagles, club en el que ha brillado como cedido y que no ha ejecutado la opción de compra que termina este lunes

Iñigo Córdoba regresa al Athletic. El extremo, que ha completado una gran temporada como cedido en el Go Ahead Eagles holandés, volverá bajo el paraguas rojiblanco después de que el club de Deventer haya decidido no ejercer la opción de compra contemplada en el acuerdo cerrado en agosto de 2021. De hecho, el plazo para adquirir al jugador en propiedad termina este mismo lunes, por lo que el futbolista será de nuevo integrante de la plantilla bilbaína a todos los efectos. A partir de ahí, y a la espera de lo que ocurra en las elecciones, la nueva dirección deportiva deberá estudiar si se queda con el interior o, por contra, se le busca una salida. Él siempre ha defendido su deseo de triunfar en el Athletic, con el que tiene contrato hasta 2023. Ahora bien, una vez terminado el préstamo, período en el que se ha revalorizado por sus buenas actuaciones, Ibaigane valorará si renueva al atacante hasta 2025 -esta posibilidad está recogida en la operación de cesión-, le deja como está o busca una fórmula alternativa.

El 31 de agosto de 2021, Ibaigane anunció que Córdoba defendería el escudo del Go Ahead Eagles en la temporada que acaba de terminar. «Antes de su salida -decía el comunicado-, el futbolista bilbaíno ha ampliado su vinculación hasta junio de 2023. Finalizado su préstamo, el Athletic se reserva una opción de prorrogar el contrato del extremo hasta 2025». Al no ejecutar la opción de compra el conjunto neerlandés, el club debe decidir ahora qué planes tiene para un futbolista que ha sorprendido por su capacidad goleadora en la Eredivisie. Y si los de Deventer no han adquirido los derechos del interior ha sido porque el propio Córdoba ha evitado convertirse en una moneda de cambio para los holandeses. De haberle fichado, lo habrían vendido a un tercero para hacer caja, algo que no estaba dispuesto a aceptar el extremo. Entiende que el punto de partida tiene que ser el Athletic, el único que junto a él puede tomar una decisión respecto a su futuro.

12 goles en 35 partidos

Córdoba ha vivido una gran experiencia en la Eredivisie, donde ha disputado 30 partidos y marcado nueve goles. Ha jugado en la banda izquierda, en el costado derecho y en la punta de ataque, zonas en las que ha podido dar rienda suelta a su creatividad e instinto anotador. En 96 partidos como rojiblanco, repartidos entre cuatro campañas, el bilbaíno ha marcado dos tantos. Solo en unos meses ha hecho 12 con los Go Ahead Eagles entre liga y Copa. Básicamente, se ha dedicado a lo que se dedican los extremos: atacar, rematar y asistir. También estaban las obligaciones defensivas, mucho despliegue físico, pero sus prioridades y tareas tenían que ver más con la portería rival que con la propia.

El rojiblanco ha disputado un total de 35 partidos entre la Eredivisie (30) y la KNVB Beker (5). Nueve goles en la liga y tres en la Copa, con un par de asistencias en cada una de las competiciones, componen la hoja de resultados de un jugador que ha crecido lejos de casa. 2.706 minutos en la élite del futbol neerlandés le han servido para aprender, fortalecerse y demostrar que está hecho para desafíos mayores. Es el Athletic el que debe determinar ahora si lo hará en San Mamés, donde hay competencia con Muniain, Berenguer, Nico Williams y Serrano, o si habrá que explorar otras fórmulas. Córdoba ha hecho su trabajo en Deventer y quiere triunfar en el club de su vida. No le importa esperar al próximo presidente y dirección deportiva para sentarse y hablar.